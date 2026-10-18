Παναθηναϊκός - Αστέρας Aktor: Νέα ασίστ ο Λούζα και 5-1 ο Τεττέη
Απίθανος Λούζα, φοβερός Γιάγκουσιτς, σκόρερ ο Τεττέη. Στο 84' ο Παναθηναϊκός έκρυψε τη μπάλα και την εμφάνισε στα δίχτυα ο Τεττέη για το 5-1.
Ο Γιάγκουσιτς στη μεσαία γραμμή απέφυγε με φοβερή προσποίηση τον αντίπαλο του, άνοιξε στον κενό χώρο στον Λούζα, αυτός έδωσε στον Ταμπόρδα και την ξαναπήρε. Ο Μαροκινός από αριστερά έβγαλε μία γλυκιά σέντρα και ο Τεττέη σε άδεια εστία με το κεφάλι έγραψε το 5-1.
Δύο ασίστ κι ένα γκολ ο Λούζα, στην καλύτερή του εμφάνιση με τη φανέλα του τριφυλλιού.
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