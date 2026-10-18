Χάθηκε το τόπι και ο Τεττέη σε ασίστ του Λούζα έκανε το 5-1.

Απίθανος Λούζα, φοβερός Γιάγκουσιτς, σκόρερ ο Τεττέη. Στο 84' ο Παναθηναϊκός έκρυψε τη μπάλα και την εμφάνισε στα δίχτυα ο Τεττέη για το 5-1.

Ο Γιάγκουσιτς στη μεσαία γραμμή απέφυγε με φοβερή προσποίηση τον αντίπαλο του, άνοιξε στον κενό χώρο στον Λούζα, αυτός έδωσε στον Ταμπόρδα και την ξαναπήρε. Ο Μαροκινός από αριστερά έβγαλε μία γλυκιά σέντρα και ο Τεττέη σε άδεια εστία με το κεφάλι έγραψε το 5-1.

Δύο ασίστ κι ένα γκολ ο Λούζα, στην καλύτερή του εμφάνιση με τη φανέλα του τριφυλλιού.