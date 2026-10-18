Στο Αγρίνιο ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με γκολ του Ρόκα, εν συνεχεία χρειάστηκαν οι μεγάλες επεμβάσεις του Ορτέγκα και οι χαμένες ευκαιρίες του Παναιτωλικού για να τον κρατήσουν όρθιο και τελικά το τέρμα του Τσικίνιο διαμόρφωσε το «ερυθρόλευκο» 2-0, κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο μια απαιτητική εβδομάδα που είχε «αιώνιο» ντέρμπι και ματς στη Μασσαλία.

Ο Ολυμπιακός δεν είχε ένα εύκολο απόγευμα στο Αγρίνιο. Ήταν όμως ουσιώδης και πέρασε νικηφόρα με τα γκολ των Ρόκα και Τσικίνιο. Απείλησε με πολύ καλές φάσεις ο Παναιτωλικός που είχε και δοκάρι.

Παναιτωλικός - Ολυμπιακός: Έτσι ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Ο γηπεδούχος Παναιτωλικός κινήθηκε σε διάταξη 4-3-3 και ως εξής: Ξενόπουλος στο τέρμα, άμυνα με Μαυρία, Γκράναθ, Στάγιτς και Μανρίκε, κέντρο με Θυμιάνη, Εστεμπάν και Μπάσι και μπροστά τους Οπόκου, Τζενεπό και Μεχία.

Ο Ολυμπιακός είχε έναν σχηματισμό στο 4-2-3-1: ο Ορτέγκα στην εστία, με τους Πέντερσεν, Ρέτσο, Πιρόλα και Τικνιζάν μπροστά του. Οι Φρόιλερ - Πουέρτα ως δίδυμο στα χαφ και η τριπλέτα Ρόκα, Σα και Φορτούνη πίσω από τον Μάριους.

Το γκολ ο Ρόκα για το 0-1, μεγάλες φάσεις και οι δύο ομάδες

Το πρώτο 45λεπτο είχε πολύ μεγάλο αγωνιστικό ενδιαφέρον και πολύ καλές στιγμές και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναιτωλικό. Στο 13ο λεπτό ο Φορτούνης είχε ένα σουτ έξω από πολύ καλή θέση. Στο 17ο λεπτό ήρθε το 0-1 μετά από σουτ του Φορτούνη που αποκρούστηκε και... ριμπάουντ του Ρόκα που σκόραρε από κοντά. Ακολούθησαν δύο προσπάθειες που απείλησε ο Φορτούνης και μετά 2 πολύ μεγάλες φάσεις του Παναιτωλικού.

Στο 26' ένα σουτ με Μανρίκε με φάλτσο πέρασε λίγο έξω. Στο 32' ο Παναιτωλικός είχε ακόμα πιο καλή φάση από αυτήν με τον Μπάσι από εξαιρετική θέση να σουτάρει λίγο άουτ. Στα του πρώτου μέρους οι 2 ομάδες είχαν από μία αναγκαστική αλλαγή με τον Φορτούνη να αποχωρεί λόγω ενοχλήσεων και ενώ έγινε αλλαγή από τον Ζέλσον στο 38'. Το πρώτο 45λεπτο έκλεισε στο 0-1.

Ο Τσικίνιο με γκολ - μαγεία κλείδωσε το 0-2 σε ένα διάστημα που πίεζε πολύ ο Παναιτωλικός

Οι Αγρινιώτες μπήκαν δυνατά στην επανάληψη και βρέθηκαν αρκετά κοντά στο 1-1. Στο 57' υπήρξε ένα καίριο κόψιμο του Πιρόλα και ενώ φώναζε προς τους παίκτες του Ολυμπιακού. Στο 64' και στο 65' ο Ορτέγκα είχε δύο σπουδαίες επεμβάσεις πάνω στον Εράκοβιτς.

Στο 70ό λεπτό ο Ζέλσον είχε χαμένο τετ α τετ. Στο 73ο λεπτό ο Ολυμπιακός έκανε εξαιρετικά το 0-2. Γύρισμα του Ζότα με τον Τσικίνιο με σουτάρα να βρίσκει δίχτυα. Ο Παναιτωλικός κυνήγησε ξανά το γκολ. Στο 83' ο Εστεμπάν είχε σουτ στο δοκάρι. Στο τέλος έμεινε το σκορ στο 0-2.

MVP: Ο Ορτέγκα μαζί με τον Τσικίνιο. Ο Γερμανός πορτιέρε είχε ξανά καίριες επεμβάσεις και ο Πορτογάλος κάνει το 0-2 σε κομβικό σημείο.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Ο Ρόκα μπαίνει εδώ για το γκολ που έβαλε. Οι 2 στόπερ του Ολυμπιακού έχουν κάνει ξανά μεγάλη προσπάθεια.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Οι μεσοεπιθετικοί του Παναιτωλικού. Έχασαν μεγάλες ευκαιρίες παίκτες όπως ο Μπάσι και ενώ μεγάλη χαμένη φάση είχε και ο Μανρίκε. Για τον Ολυμπιακό δεν βγήκε το ματς για τους Μάριους και Ζέλσον που δεν είχαν τόσο καλή εικόνα.

Η ΓΚΑΦΑ: Θα βάλουμε την φάση του γκολ του Ολυμπιακού για το 0-1. Ο Ξενόπουλος και η άμυνα του Παναιτωλικού δεν είχαν καλή αντίδραση για να πάρει το... ριμπάουντ ο Ρόκα για το γκολ.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Δεν ήταν ένα τόσο κακό απόγευμα η διαιτησία. Κάποια θεματάκια με κάρτες και φάουλ ενώ οι παίκτες του Ολυμπιακού φάνηκαν να ζητούν δύο παραβάσεις για πέναλτι και οι ποδοσφαιριστές των γηπεδούχων είχαν παράπονα για φάσεις με φάουλ.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και ωραίο ματς είδαμε στο Αγρίνιο. Ο Ολυμπιακός ήταν πιο ουσιαστικός και αποτελεσματικός. Ο Παναιτωλικός είχε πολύ καλές στιγμές και θα μπορούσε να είχε κάνει το 1-1 όσο το σκορ ήταν στο 0-1.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Ξενόπουλος, Μαυρίας (46' Προδρομίτης), Γκράναθ (22' λ.τρ. Νακάμπα), Στάγιτς, Μανρίκε, Θυμιάνης, Εστεμπάν, Μπάσι (80' Σμυρλής), Οπόκου, Τζενεπό (56' Εράκοβιτς) και Μεχία (80' Άλεξιτς).



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ορτέγκα, Πέντερσεν, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζάν, Φρόιλερ, Πουέρτα (80' Έσε), Ρόκα (63' Ζότα Σίλβα), Σα (63' Τσικίνιο), Φορτούνης (38' λ.τρ. Ζέλσον) και Μάριους (80' Γκονζάλες).

