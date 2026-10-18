Παναιτωλικός - Ολυμπιακός: το γκολ του Τσικίνιο για το 0-2
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Στο 73' ο Ολυμπιακός διπλασίασε τα τέρματά του απέναντι στον Παναιτωλικό με σκόρερ τον Τσικίνιο από ασίστ του Ζότα Σίλβα.
Ο Ρόκα είχε βάλει μπροστά στο σκορ τον Ολυμπιακό στο Αγρίνιο και στο 73' ο Τσικίνιο έγραψε το 0-2 επί του Παναιτωλικού.
Ο Ζότα Σίλβα έστρωσε για τον Τσικίνιο και αυτός με ένα άπιαστο πλασέ βρήκε δίχτυα για το δεύτερο ερυθρόλευκο γκολ.
Μάλιστα στον πανηγυρισμό ο Τσικίνιο έκανε πως ξεσκονίζει το παπούτσι του Ζότα για την ασίστ που του έβγαλε.
@Photo credits: INTIME
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