Στο 73' ο Ολυμπιακός διπλασίασε τα τέρματά του απέναντι στον Παναιτωλικό με σκόρερ τον Τσικίνιο από ασίστ του Ζότα Σίλβα.

Ο Ρόκα είχε βάλει μπροστά στο σκορ τον Ολυμπιακό στο Αγρίνιο και στο 73' ο Τσικίνιο έγραψε το 0-2 επί του Παναιτωλικού.

Ο Ζότα Σίλβα έστρωσε για τον Τσικίνιο και αυτός με ένα άπιαστο πλασέ βρήκε δίχτυα για το δεύτερο ερυθρόλευκο γκολ.

Μάλιστα στον πανηγυρισμό ο Τσικίνιο έκανε πως ξεσκονίζει το παπούτσι του Ζότα για την ασίστ που του έβγαλε.