Παναιτωλικός - Ολυμπιακός: Ο Φορτούνης έγινε αναγκαστική αλλαγή
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Ο Κώστας Φορτούνης αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης στο Αγρίνιο.
Σε αναγκαστική αλλαγή προχώρησε ο Ολυμπιακός πριν το ημίχρονο στο ματς με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, με τον Κώστα Φορτούνη να αποχωρεί.
Ο Φορτούνης μετά από ένα μαρκάρισμα ένιωθε ενοχλήσεις στο πόδι. Δεν μπορούσε να συνεχίσει και ζήτησε αλλαγή.
Ο Ιμανόλ αντικατέστησε τον Έλληνα μεσοεπιθετικό με τον Ζέλσον Μαρτίνς και πλέον μένει να φανεί το ακριβές πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Φορτούνης.
@Photo credits: INTIME
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