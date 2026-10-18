Ο Κώστας Φορτούνης αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης στο Αγρίνιο.

Σε αναγκαστική αλλαγή προχώρησε ο Ολυμπιακός πριν το ημίχρονο στο ματς με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, με τον Κώστα Φορτούνη να αποχωρεί.

Ο Φορτούνης μετά από ένα μαρκάρισμα ένιωθε ενοχλήσεις στο πόδι. Δεν μπορούσε να συνεχίσει και ζήτησε αλλαγή.

Ο Ιμανόλ αντικατέστησε τον Έλληνα μεσοεπιθετικό με τον Ζέλσον Μαρτίνς και πλέον μένει να φανεί το ακριβές πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Φορτούνης.