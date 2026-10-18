Παναιτωλικός - Ολυμπιακός: Η τεράστια ευκαιρία του Μπάσι για να ισοφαρίσει
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Στο 32' ο Παναιτωλικός είχε μοναδική ευκαιρία με τον Μπάσι, αλλά το πλασέ του από εξαιρετική θέση πέρασε δίπλα από το κάθετο.
Ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα με τον Ρόκα στο Αγρίνιο στο 17', με τον Παναιτωλικό να έχει τρομερή ευκαιρία για να φέρει το ματς στα ίσια με τον Μπάσι στο 32'.
Ο Μεχία έστρωσε όμορφα στον Μπάσι μέσα στην περιοχή, αλλά ο τελευταίος από πλεονεκτική θέση πλάσαρε δίπλα από το κάθετο.
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