Στο 32' ο Παναιτωλικός είχε μοναδική ευκαιρία με τον Μπάσι, αλλά το πλασέ του από εξαιρετική θέση πέρασε δίπλα από το κάθετο.

Ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα με τον Ρόκα στο Αγρίνιο στο 17', με τον Παναιτωλικό να έχει τρομερή ευκαιρία για να φέρει το ματς στα ίσια με τον Μπάσι στο 32'.

Ο Μεχία έστρωσε όμορφα στον Μπάσι μέσα στην περιοχή, αλλά ο τελευταίος από πλεονεκτική θέση πλάσαρε δίπλα από το κάθετο.