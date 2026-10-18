Με ένα ένα πανό με τραγούδι του Μαζωνάκη οι οπαδοί του Αστέρα έστειλαν το δικό τους μήνυμα πριν την σέντρα με τον Παναθηναϊκό.

Ένα ξεχωριστό μήνυμα αγάπης έστειλαν οι φίλοι του Αστέρα AKTOR στο ΟΑΚΑ για το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό (17:30, Live από το Gazzetta), με ένα κιτρινομπλέ πανό που ένα πολύ αγαπητό τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη.

Συγκεκριμένα οι φίλοι του Αστέρα AKTOR ετοιμάζονται για την αναμέτρηση κόντρα στο «Τριφύλλι», για αυτό πολλοί οπαδοί ταξίδεψαν μέχρι την Αθήνα για να στηρίξουν την ομάδα τους στην αναμέτρηση για την έβδομη «στροφή» του πρωταθλήματος, όμως φρόντισαν να ξεχωρίσουν και να να πρωτοτυπήσουν.

Συγκεκριμένα, οι Αρκάδες ύψωσαν πανό με τη φράση «Αγαπώ σημαίνει», γραμμένη στα χρώματα της ομάδας. Η φράση για όσους δεν γνωρίζουν παραπέμπει στο γνωστό τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη το οποίο αποτελεί μια αναφορά στον δημοφιλή τραγουδιστή λίγα 24ωρα μετά τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θανατό του.

Αξίζει να αναφέρουμε πως περίπου 500 φίλοι του Αστέρα AKTOR αναμένεται να βρεθούν στο γήπεδο για να στηρίξουν την ομάδα τους.

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