Κυριακή με δυνατά Bet Builders για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ μπαίνουν ξανά στην αρένα στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Super League με στόχο να μη μπλέξουν σε περιπέτειες.

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Μετά από δυο κομβικές νίκες απέναντι σε Παναθηναϊκό και Μαρσέιγ, οι Ερυθρόλευκοι ταξίδεψαν στο Αγρίνιο και ψάχνουν να δώσουν συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα με «διπλό» στην έδρα του Παναιτωλικού. Λίγη ώρα αργότερα, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Αστέρα Τρίπολης και ψάχνει αντίδραση μετά την ήττα στο «Γ. Καραϊσκάκης». Το πρόγραμμα της ημέρας ολοκληρώνεται στην Τούμπα, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Ηρακλή με αποστολή να αφήσει πίσω την ψυχρολουσία από την Καλαμάτα και να μην χάσει επαφή με τις πρώτες θέσεις.

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ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 4.00: Νίκη Ολυμπιακού - Να σκοράρει ο Γκονζάλες - Over 8,5 Κόρνερ

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στο Αγρίνιο για να αντιμετωπίσει τον Παναιτωλικό με την ψυχολογία στα ύψη. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έχει καταφέρει να γυρίσει τον διακόπτη μετά το break των εθνικών και να επαναφέρει την αυτοπεποίθηση στην ομάδα του, η οποία προέρχεται από δυο σπουδαίες νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Λίγες ημέρες, άλλωστε, μετά την επικράτηση στο ντέρμπι αιωνίων απέναντι στον Παναθηναϊκό, οι Ερυθρόλευκοι πανηγύρισαν και σπουδαίο «διπλό» στη Μασσαλία με 1-0 επί της Μαρσέιγ για το Europa League.

Δυο ματς που έδρασαν ως η ιδανική απάντηση στις κριτικές, με τον Ολυμπιακό να βρίσκει ξανά το καλό του πρόσωπο και να μειώνει την απόσταση στο -2 από την κορυφή. Την ίδια ώρα, ο Παναιτωλικός έχει χάσει πλήρως το μομέντουμ που διατηρούσε στην αρχή της σεζόν και προέρχεται από τρεις απανωτές ήττες στο πρωτάθλημα. Απέναντι σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ φάνηκε ευάλωτος αμυντικά και παίκτες όπως ο Αρμάντο Γκονζάλες στην κορυφή της επίθεσης θα μπορούσαν να αποτελέσουν ιδανική λύση για να υπογράψουν την απόδραση των φιλοξενούμενων.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 3.70: Νίκη Παναθηναϊκού - Over 2,5 Γκολ - Over 9,5 Κόρνερ

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Αστέρα Τρίπολης με έναν και μοναδικό στόχο στο μυαλό του: Να αφήσει πίσω την ήττα από τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» και να πάρει τη νίκη που θα τον διατηρήσει στην κορυφή της Super League. Οι Πράσινοι έδειξαν ήδη μεσοβδόμαδα σημάδια αντίδρασης, αφού στην πρεμιέρα του Conference League κατάφεραν να λυγίσουν με 2-1 τη Μπόρατς Μπάνια Λούκα και να μπουν με το δεξί στη διοργάνωση. Τα γκολ των Ντέσερς και Κάνγκουα αρκούσαν για να επαναφέρουν το Τριφύλλι στα πόδια του, το οποίο θα ψάξει να δώσει ανάλογη συνέχεια και στα εγχώρια. Με πέντε νίκες στις πρώτες έξι αγωνιστικές και με «όπλο» την επιθετική γραμμή έχει πραγματοποιήσει μια εξαιρετική αρχή, σε πλήρη αντίθεση με τον Αστέρα Τρίπολης που βολοδέρνει στην 11η θέση. Οι Αρκάδες κατάφεραν μόλις την προηγούμενη εβδομάδα να σπάσουν το ρόδι στο πρωτάθλημα επικρατώντας 2-1 επί του Ατρομήτου, αλλά η απόδοσή τους σε αυτό το πρώτο κομμάτι τη σεζόν συνεχίζει να προβληματίζει...

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΣΤΟ 9.25: Ακριβές σκορ 2-1

ΠΑΟΚ και Ηρακλής διασταυρώνουν τα ξίφη τους στην Τούμπα, με τις δυο ομάδες να προέρχονται από διαφορετικά αποτελέσματα. Οι γηπεδούχοι την περασμένη εβδομάδα γεύτηκαν γερό σοκ και... καμπανάκι προειδοποίησης μετά την ήττα με 3-1 από την Καλαμάτα, η οποία τους έριξε στην 4η θέση και στο -3 από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Ήταν ένα μεγάλο στραβοπάτημα για την ομάδα του Αλέσιο Λίσι, η οποία δεν κατάφερε να χτίσει πάνω στις νίκες απέναντι σε Άρη και Παναιτωλικό και είδε το νικηφόρο σερί να διαλύεται νωρίς. Με απολογισμό τέσσερις νίκες και δυο ήττες δείχνει να ψάχνει ακόμα σταθερότητα και ο Ηρακλής υπόσχεται να τον ζορίσει. Αφού ξεπέρασε την βαριά ήττα στην πρεμιέρα από την ΑΕΚ, η ομάδα του Ματσάρι έχει καταγράψει μια αήττητη πορεία πέντε αγωνιστικών στη Super League που την έχουν ανεβάσει στην 7η θέση. Στο τοπικό ντέρμπι θα ψάξει να δώσει συνέχεια στο εντυπωσιακό μομέντουμ, όμως η ανάγκη για αντίδραση του ΠΑΟΚ μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικό αποτέλεσμα.

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