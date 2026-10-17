Ο Γιώργος Σακελλαρίου γράφει για την υποχρέωση του Παναθηναϊκού ν' αποφύγει τις παγίδες με Αστέρα και Βόλο Elabet, πριν το ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Στον πρωταθλητισμό όσο αποφεύγεις τις παγίδες, τόσο πιο κοντά φτάνεις στον στόχο σου. Ο Παναθηναϊκός έως τώρα και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα έχει αποφύγει τις κακοτοπιές.

Σ' ένα ντέρμπι μία ήττα εκτός έδρας, ακόμα κι αν είναι από τον αιώνιο αντίπαλο, τον Ολυμπιακό, δεν αποτελεί παγίδα. Τέτοια, όμως, είναι τα ματς με τον Αστέρα Τρίπολης και τον Βόλο Elabet που ακολουθούν. Όποιος σκοντάφτει με αυτές τις ομάδες, μειώνει τις πιθανότητές του να κατακτήσει την κορυφή. Ο Ολυμπιακός σκόνταψε σε δύο εντός έδρας ματς. Τέτοιο, όπως για όλους τους μεγάλους είναι αυτό με τον Βόλο Elabet, ενώ ηττήθηκε κι από τον ΟΦΗ στο Φάληρο, γι' αυτό βρίσκεται, παρά τη νίκη του στο ντέρμπι, στο -2 από την κορυφή.

Η ΑΕΚ, που είναι στο -1 έχει πετάξει βαθμούς με τον κυριακάτικο αντίπαλο του Παναθηναϊκού στην Τρίπολη, αλλά και με την Κηφισιά στην ουδέτερη Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έχει την ήττα σε ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, αλλά αυτό που τον κρατάει στο -3 από την κορυφή, όπου θα ήταν με το τριφύλλι, είναι το κάζο στην Τούμπα με την Καλαμάτα.

Ο Παναθηναϊκός έως τώρα στην Ευρώπη πήρε προκρίσεις θρίλερ, αλλά τις πήρε. Αυτό είχε σημασία κατακαλόκαιρο για μία νέα ομάδα, που έπαιζε συνεχώς με το μαχαίρι στον λαιμό χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ. Στην Ελλάδα στα περισσότερα ματς δεν έχει παίξει φανταστικό ποδόσφαιρο, αλλά τη δουλειά του την έχει κάνει. Σε όλα φυσικά ήταν ανώτερος και οι νίκες του δεν αμφισβητούνται. Αυτό μετράει στον πρωταθλητισμό. Αν συνδυάζεται και με καλό ποδόσφαιρο, βέβαια, είναι το ιδανικό.

Το τριφύλλι την Κυριακή στο ΟΑΚΑ έχει μπροστά του μία ακόμα... λακούβα στον δρόμο για την κατάκτηση της κορυφής. Ο Αστέρας νίκησε σχετικά εύκολα τον Ατρόμητο, δεν έχασε στην Κρήτη από τον δυνατό ΟΦΗ και ανάγκασε την ΑΕΚ σε απώλεια βαθμών. Δεν έχει άγχος και πίεση και στο ΟΑΚΑ θα έρθει για να παίξει το ποδόσφαιρό του. Αυτό κάνει μία ομάδα επικίνδυνη, αλλά το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί φυσικά από την εικόνα του Παναθηναϊκού.

Οι πράσινοι είναι υποχρεωμένοι να πετύχουν την έκτη τους νίκη και να μην ξενερώσουν τον κόσμο τους στην εκδρομή που έχουν στο μυαλό τους για το ματς με τον Βόλο Elabet στο Πανθεσσαλικό την Κυριακή στις 25 του μήνα (18:00). Είναι βλέπετε και το ρεκόρ που έχει η ΑΕΚ από την περασμένη σεζόν στο ίδιο γήπεδο. Ένα ρεκόρ καταρχάς, που θα μπορούσε να το έχει ο Παναθηναϊκός τη σεζόν 2022-23, αν η αστυνομία δεν έκοβε εισιτήρια, αφού το ένα πέταλο δεν άνοιξε καθόλου. Αυτά ελάχιστα απασχολούν τον Τζέικομπ Νίστρουπ και τους παίκτες του και καλά κάνουν, διότι το μόνο που τους νοιάζει είναι το πως θα παίρνουν νίκες για να φτάσουν στον μεγάλο στόχο. Αλλά για έναν οπαδό δεν είναι μικρό πράγμα.

Στο καταπράσινο Πανθεσσαλικό θα είναι η δεύτερη... λακούβα. Κόντρα σε μία ομάδα που έκοψε δύο βαθμούς από τον Ολυμπιακό και πήγε να κάνει το ίδιο και με την ΑΕΚ. Ουσιαστικά ως φιλοξενούμενη στο γήπεδό της.

Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, δεν μπορεί να μην είναι συγκεντρωμένος σε δύο ματς που οι έξι βαθμοί θεωρούνται αυτονόητοι κι «εντός προγράμματος». Αν δεν έρθουν δύο τρίποντα, πολύ απλά θα είναι εκτός προγράμματος και δεν χρειάζεται μεγαλύτερη επεξήγηση. Οι προπονητές φυσικά και δεν έχουν καθόλου άδικο, σκέφτονται κάθε αγώνα ξεχωριστά. Αλλά και οι ίδιοι πολλές φορές λειτουργούν σκεπτόμενοι δύο ματς.

Οι πράσινοι μετά τον Αστέρα ταξιδεύουν στο μακρινό Καζακστάν για να παίξουν απόγευμα (17:30) Πέμπτης με την Καϊράτ Αλμάτι. Τρεις μέρες πριν τη... λακούβα στο Πανθεσσαλικό. Και μετά έχουν εντός τον Άρη για το Κύπελλο. Ανήμερα 28ης Οκτωβρίου. Ένα πρόγραμμα με δύο ταξίδια σε Καζακστάν και Βόλο κι ενδιάμεσα μετά και την πρεμιέρα στο Conference, όπου πάντα ξοδεύει ενέργεια μία ομάδα, όσο αδύναμος κι αν είναι ο αντίπαλος, δύο ματς με τον Αστέρα που δεν έχει άγχος και τον Άρη, που πάντα είναι υπολογίσιμη δύναμη.

Πώς κλείνει αυτό το πρόγραμμα και πως ανοίγει ο Νοέμβριος; Με ντέρμπι στο ΟΑΚΑ κόντρα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Την 1η Νοέμβρη στις 19:00 ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και φυσικά θέλει να πάρει τη θέση της. Πριν ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, παίξει εκείνο το ντέρμπι για να κάνει μία ξεκάθαρη δήλωση τίτλου, ίσως την πιο ξεκάθαρη μέχρι τα επόμενα μεγάλα ματς που θα έρθουν, είναι υποχρεωμένος να κάνει δύο νίκες. Η πρώτη την Κυριακή με τον Αστέρα. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.