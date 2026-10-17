ΠΑΟΚ: Με Γιώργο Σαββίδη το παιχνίδι του ΠΑΟΚ Κ-19 με τον Ηρακλή
Ο ΠΑΟΚ θα ολοκλήρωσει το απόγευμα την προετοιμασία της για το τοπικό ντέρμπι με τον Ηρακλή. Έτσι αρκετά από τα στελέχη της βρέθηκαν στον αγώνα της ομάδας Κ-19 με την αντίστοιχη ομάδα του Ηρακλή που έγινε με υψηλούς προσκεκλημένους .
Στη Σουρωτή όπου έγινε το παιχνίδι βρέθηκαν ο Γιώργος Σαββίδης, με τον αθλητικό διευθυντή του Δικεφάλου Λέο Μάτο και τον Αντρέ Βιεϊρίνια. Εκεί ήταν ο τεχνικός διευθυντής, ο προπονητής του ΠΑΟΚ Β΄ Ντάνιελ Πονζ, ο Παντελής Θωμαρέης και ο Γιώργος Κωστίκος από το τμήμα σκάουτινγκ, αλλά και ο Δημήτρης Σαϊραδάρης που είδαν το παιχνίδι των μικρών του Ομάρ Ελ Καντουρί.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- ΠΑΟΚ: Ο πονοκέφαλος με Πέλκα και τα τρία τακτικά σενάρια για τον Λίσι
- Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Λεβαδειακός - Βόλος Elabet, το Μπέτις - Μπαρτσελόνα και η δράση στην GBL
- Goal-line cameras: Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις κάμερες γραμμής τέρματος - Πώς θα είναι η εικόνα διαθέσιμη στους τηλεθεατές