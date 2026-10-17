ΠΑΟΚ: Με Γιώργο Σαββίδη το παιχνίδι του ΠΑΟΚ Κ-19 με τον Ηρακλή

ΠΑΟΚ: Με Γιώργο Σαββίδη το παιχνίδι του ΠΑΟΚ Κ-19 με τον Ηρακλή

Σάββας Τζιομπάνογλου
ΠΑΟΚ: Με Γιώργο Σαββίδη το παιχνίδι του ΠΑΟΚ Κ-19 με τον Ηρακλή

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Ο γιος του Ιβάν Σαββίδη βρέθηκε με Μάτος και Βιεϊρίνια στη Σουρωτή και είδε τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή για το πρωτάθλημα κ-19

Ο ΠΑΟΚ θα ολοκλήρωσει το απόγευμα την προετοιμασία της για το τοπικό ντέρμπι με τον Ηρακλή. Έτσι αρκετά από τα στελέχη της βρέθηκαν στον αγώνα της ομάδας Κ-19 με την αντίστοιχη ομάδα του Ηρακλή που έγινε με υψηλούς προσκεκλημένους .

Στη Σουρωτή όπου έγινε το παιχνίδι βρέθηκαν ο Γιώργος Σαββίδης, με τον αθλητικό διευθυντή του Δικεφάλου Λέο Μάτο και τον Αντρέ Βιεϊρίνια. Εκεί ήταν ο τεχνικός διευθυντής, ο προπονητής του ΠΑΟΚ Β΄ Ντάνιελ Πονζ, ο Παντελής Θωμαρέης και ο Γιώργος Κωστίκος από το τμήμα σκάουτινγκ, αλλά και ο Δημήτρης Σαϊραδάρης που είδαν το παιχνίδι των μικρών του Ομάρ Ελ Καντουρί.

@Photo credits: eurokinissi, Νάσος Σιμόπουλος
     

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