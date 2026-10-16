Ο Παναθηναϊκός αποφάσισε τις κινήσεις που θα κάνει στον επόμενο αγώνα του κόντρα στον Αστέρα Aktor για να τιμήσει τον θρυλικό του παράγοντα, Γιώργο Βαρδινογιάννη.

Η οικογένεια του Παναθηναϊκού είναι εκείνη που «πλήγηκε» περισσότερο στον αθλητικό κόσμο από την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη, αφού μιλάμε για τον άνθρωπο που κράτησε τα ηνία της για 21 ολόκληρα χρόνια.

Μετά την ανακοίνωση που έβγαλε για να τον τιμήσει, αποφάσισε να προχωρήσει και σε μια σειρά άλλων κινήσεων για να αποτίσει φόρο τιμής σ' έναν άνθρωπο που συνέβαλε τα μέγιστα ώστε να γιγαντωθεί ο σύλλογος στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Οι «πράσινοι» αποφάσισαν να καταθέσουν επίσημο αίτημα στη λίγκα για να κρατηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του «Καπετάνιου» πριν την έναρξη του αγώνα με τον Αστέρα Aktor (18/10-17:30) την Κυριακή για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ακόμη, οι παίκτες του «τριφυλλιού» θα βγουν στον αγωνιστικό χώρο με μαύρα περιβραχιόνια ως ένδειξη πένθους ενώ όταν ολοκληρώσουν την προθέρμανσή τους οι ποδοσφαιριστές των δύο κλαμπ θα πάρουν από ένα λουλούδι και θα το αφήσουν σε συγκεκριμένο σημείο στην είσοδο της φισούνας προς τιμήν του.

Τέλος, στη σουίτα από την οποία έβλεπε τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, αλλά και στη συγκεκριμένη θέση που καθόταν, θα τοποθετηθούν λουλούδια.