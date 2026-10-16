Γκούμας για ΠΑΟ στο «Gazzetta Magazino Post Game» όταν ήταν συμπαίκτες με Νικοπολίδη: «Βάντσικ, Βαζέχα, Μπορέλι και 8 Έλληνες - Δεν είμαι κατά των ξένων»

Ο Γιάννης Γκούμας βρέθηκε καλεσμένος στο «Gazzetta Magazino Post Game» και μίλησε για τον κανονισμό των ξένων και των κοινωτικών στη Superleague, αλλά και τι ίσχυε όσο ήταν εν ενεργεία παίκτης.

Ο Γιάννης Γκούμας αναφέρθηκε στην εκπομπή «Gazzetta Magazino Post Game» στην κατάσταση που κυριαρχεί στο ελληνικό ποδοσφαιρό με τους ξένους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι πλέον μετά τον νόμο Μπόσμαν, χωρίζονται σε κοινοτικούς και μη κοινοτικούς.

Ο παλαίμαχος αμυντικός του Παναθηναϊκού αρχικά ξεκαθάρισε ότι δεν είναι κατά των ξένων παικτών που έρχονται στις ελληνικές ομάδες και προχώρησε σε σύγκριση με την εποχή που επαίζε ακόμη στους Πράσινους και ήταν συμπαίκτης με τον... παρουσιαστή της εκπομπής Αντώνη Νικοπολίδη.

Όπως τόνισε ο άλλοτε διεθνής οπισθοφύλακας, τον καιρό που βρισκόταν στον ΠΑΟ οι μόνοι ξένοι που υπήρχαν στην ενδεκάδα ανα διαστήματα ήταν οι Βάντσικ, Βαζέχα και Μπορέλι, ενώ οι υπόλοιποι οκτώ ήταν Έλληνες.