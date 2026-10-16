Αυτό ήταν το τελευταίο παιχνίδι που ο Γιώργος Βαρδινογιάννης παρακολούθησε δια ζώσης τον αγαπημένο του Παναθηναϊκό.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης άφησε την τελευταία του πνοή το μεσημέρι της Παρασκευής (16/10) προκαλώντας ένα μεγάλο κύμα θλίψης στην οικογένεια του Παναθηναϊκού, της οποίας υπήρξε μέλος και διοικητικός ηγέτης για 21 ολόκληρα χρόνια, αλλά και στο ελληνικό ποδόσφαιρο εν γένει.

Ο «Καπετάνιος» ακόμα και όταν σταμάτησε την ενασχόλησή του με τα κοινά της ομάδας και αυτός και η οικογένειά του μερικά χρόνια αργότερα συνέχισε πάντα να πηγαίνει να βλέπει την αγαπημένη του ομάδα, την οποία υποστήριζε από μικρό παιδάκι.

Το τελευταίο παιχνίδι στο οποίο μπόρεσε να βρεθεί στο πλάι του «τριφυλλιού» δεν ήταν από τη φετινή σεζόν, αλλά από το φινάλε της περσινής. Εκείνος είχε πάει στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας για να παρακολουθήσει ένα από τα τελευταία ματς των «πράσινων», που θα λάμβαναν χώρα σ' αυτό, αφού τη σεζόν 2026-2027 η ομάδα θα αγωνιζόταν στο ΟΑΚΑ ενώ το επόμενο καλοκαίρι θα μπει στο νέο της γήπεδο στον Βοτανικό.

Δυστυχώς, εκείνος δεν μπόρεσε να γευτεί τη χαρά της νίκης στο τελευταίο ματς που παρακολούθησε δια ζώσης, αφού το «τριφύλλι» αναδείχθηκε ισόπαλο 2-2 με τον ΠΑΟΚ. Ο «δικέφαλος του βορρά» προηγήθηκε με τα γκολ των Οζντόεφ (30') και Μύθου (35') ενώ ο Παναθηναϊκός αντέδρασε στο δεύτερο μέρος και ισοφάρισε με τα τέρματα που σημείωσαν οι Τσέριν (68') και Ταμπόρδα (81').