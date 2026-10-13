Ο Γιώργος Σακελλαρίου γράφει για τη μετά-Λουτσέσκου εποχή, όπου ο ΠΑΟΚ με τον Αλέσιο Λίσι δεν έχει ακόμα ταυτότητα, την ώρα που ο Σαββίδης έχει ορίσει ως στόχο το πρωτάθλημα. Πόσοι το πιστεύουν στον σύλλογο;

Αυτός που πληρώνει ορίζει και τους στόχους. Σε κάθε επιχείρηση, ομάδα, εταιρεία. Στον ΠΑΟΚ τον στόχο τον ορίζει ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος φέτος είναι πιο κοντά στην ομάδα, σε μία μεταβατική εποχή. Αυτό το έχουν διαπιστώσει όλοι. Και σε μία μετάβαση, ειδικά όταν στον πάγκο ήταν ο εξαιρετικός προπονητής, με τις όποιες αδυναμίες του γιατί κανείς δεν είναι τέλειος, Ραζβάν Λουτσέσκου, γνωρίζεις ή οφείλεις να είσαι συνειδητοποιημένος ότι μπροστά ο δρόμος είναι ανηφορικός. Η απορία, βέβαια, είναι γιατί δεν ήταν τόσο κοντά ο Σαββίδης τα προηγούμενα χρόνια; Ως φυσική παρουσία. Ο ίδιος θα πρέπει ν' απαντήσει σ' αυτό.

Θα πει κάποιος. Η ΑΕΚ μετά από κάκιστη σεζόν, δεν πήρε πρωτάθλημα το 2023; Μετά από έξι ήττες στα play offs δεν πήρε πρωτάθλημα πέρσι; Στην πρώτη σεζόν νέων προπονητών και οι δύο; Ή ο Ολυμπιακός δεν πήρε ευρωπαϊκό με έναν προπονητή που ήρθε μετά το πρώτο μισό της σεζόν; Εκεί δεν ήταν μεταβατική η περίοδος; Εδώ η απάντηση μπορεί να είναι «εξαρτάται από τον προπονητή» και από την ποιότητα του ρόστερ. Όπως μπορεί και φέτος να το πάρει ο Παναθηναϊκός με 0 στα 6 στα playoffs και τέταρτη θέση πέρσι.

Ο ΠΑΟΚ να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν χρειάζεται να σκέφτεται τον Λουτσέσκου. Καλώς ή κακώς έφυγε, τον οδήγησαν στην έξοδο, όπως θέλει το εισπράττει ο καθένας. Μπορεί με την κατάληξη που είχε η περασμένη σεζόν, όπου και ο Ρουμάνος έκανε πολλά λάθη, να ήταν αναμενόμενο ή ακόμα κι επιβεβλημένο να φύγει.

Όπως και να έχει, ο ΠΑΟΚ πήρε την απόφαση γι' αλλαγές. Ο Αλέσιο Λίσι δεν έχει ισχυρό βιογραφικό. Τώρα προσπαθεί να το φτιάξει. Μπορεί να κριθεί σε 3-4 μήνες; Όχι φυσικά. Αλλά δεν έχει διακρίνει κανείς τη φιλοσοφία του. Μέχρι στιγμής κι από το χτίσιμο της ομάδας, δεν έχει καταλάβει κανείς τι θέλει να παίξει.

Κυριαρχία και κατοχή μπάλας; Και να θέλει δεν το δείχνει. Μετάβαση γρήγορη; Στην επίθεση ενδεχομένως. Στην άμυνα, πάντως, σε Ελλάδα και Ευρώπη, όποιος θέλει κάνει φάση στον ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος έχει δεχθεί 18 γκολ σε 14 ματς... Πρέσινγκ ψηλά; Δεν φαίνεται. Διάταξη; Θέλει τριάδα στην άμυνα, αλλά δεν έχει τα χαρακτηριστικά παικτών για να το κάνει; Θέλει 4-3-3, 4-4-2 ή να βαδίσει στα χνάρια του Λουτσέσκου με ορισμένες πινελιές; Οφείλεινα το επικοινωνήσει ο Ιταλός και κυρίως να το δουλέψει και να το δείξει.

Σε όλα, πάντως, πρέπει ν' απαντήσουν μόνο ο Ιβάν Σαββίδης και τα στελέχη του ΠΑΟΚ, που φέτος είναι περισσότερα από πέρσι. Πέρσι, άλλωστε, δεν υπήρχαν και πολλά... Τα ερωτήματα που πρέπει να κάνουν στον ΠΑΟΚ και να απαντήσουν με ειλικρίνεια κάνοντας την αυτοκριτική τους, είναι απλά, αλλά αν ειπωθούν αλήθειες, μπορεί και να πονέσουν πολύ. Και τότε να κριθούν και στελέχη που πήραν άστοχες αποφάσεις. Ανάλογα με το μπάτζετ που τους δόθηκε φυσικά.

1. Ο Λίσι δουλεύει σκληρά; Έχει κερδίσει τα αποδυτήρια με τη δουλειά του; Είναι ικανός να εμπνεύσει; Αν το πιστεύουν τον κρατάνε όλη τη σεζόν και στο τέλος γίνεται ταμείο. Αν όχι, την Τρίτη θα πρέπει ν' αρχίσει αναζήτηση για τον διάδοχο. Ο ΠΑΟΚ που είναι εκτός Ευρώπης, χάνοντας πολύτιμα έσοδα, είναι φυσιολογικό να μην βγάζει φρεσκάδα με ένα ματς την εβδομάδα; Και γιατί συμβαίνει αυτό; Ποιος φταίει;

2. Μπορεί, όπως έχει ορίσει ως στόχο ο Ιβάν Σαββίδης, να πάρει ή έστω να διεκδικήσει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ; Το πιστεύει κάποιος άλλος στον οργανισμό για την τρέχουσα σεζόν; Ο Λίσι; Τα υπόλοιπα στελέχη; Ο αθλητικός διευθυντής Λέο Μάτος, ο Βιεϊρίνια; Το πιστεύει η πλειονότητα των οπαδών; Ναι και ο κόσμος μπαίνει στην εξίσωση, γιατί αν δεν το πιστεύει θ' απομακρύνεται σταδιακά από την ομάδα ή θα εντείνεται η γκρίνια και η εσωστρέφεια.

3. Είναι το ρόστερ του ΠΑΟΚ ικανό να κυνηγήσει τον τίτλο; Σε όλες τις θέσεις; Γιατί οι παίκτες του ΠΑΟΚ δεν είναι όλοι κακοί. Αλλά σε μία ομάδα που δεν ρολάρει καίγονται και οι «καλοί».

4. Παίκτες όπως οι Ελουστόντο, Σανταμαρία είναι τόσο κακοί όπως έχουν παρουσιαστεί έως τώρα, ή είναι κακοί γιατί έχουν παρασυρθεί από τη συνολική εικόνα της ομάδας; Κι αν ισχύει το πρώτο ότι δεν έχουν πολλά να δώσουν σε υψηλό επίπεδο και γι' αυτό δεν τους κράτησαν οι ομάδες τους, ποιος και με ποια κριτήρια τους επέλεξε; Τι είδε; Ο Τάισον έμεινε για να είναι πάλι αναντικατάστατος; Στα 39; Δεν ήρθε δεξιός μπακ γιατί καλύπτει τη θέση ο Ελουστόντο; Μα, προς το παρόν δεν μπορεί ν' αποδώσει ούτε στη φυσική του θέση. Και δεν είναι να στέκεται κανείς στον Βάσκο λες κι αυτός φταίει για όλα. Εδώ ο Γιάκιτς που έκανε μεγάλο ματς με την Κροατία κόντρα στην Ισπανία, στο πρώτο ημίχρονο είδε δύο αντιπάλους και πήγε περπατώντας να περάσει ανάμεσά τους. Λες κι έπαιζε φιλικό ήταν όλος ο ΠΑΟΚ, ενώ ήξερε ότι με νίκη πιάνει κορυφή. Ο Κένι έκανε πίσω βήματα στο 1-2, ο Χατσίδης δεν μπορούσε να παίξει συνδυαστικά στο πρώτο ημίχρονο.

5. Η διοίκηση με όσα έχουν γίνει από το καλοκαίρι του 2024 κι έπειτα εμπνέει τον κόσμο; Τι πιστεύει; Αν ενέπνεε, πρώτον μπορεί να μην ερχόταν βραδιά όπως αυτή με την Καλαμάτα ή να περνούσε ανώδυνα. Το 2024 όταν ο ΠΑΟΚ πήρε το απίθανο πρωτάθλημα μετά την τεσσάρα στο Φάληρο, δέχθηκε με τη σειρά του τεσσάρα στην Τούμπα από τον Ολυμπιακό. Δεν γκρεμίστηκε η Τούμπα. Όπως δεν γκρεμίστηκε και μετά το άθλιο ματς στη Λαμία και πριν το 4 στα 4.

6. Ο ΠΑΟΚ στερείται παίκτες που όλοι μαζί παίρνουν σε μισθούς όσα όλη η Καλαμάτα. Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ, Τσάλοφ. Ο Τάχα Άλι τραυματίστηκε σε άτσαλο πανηγυρισμό. Σαφώς υπάρχει και η γκαντεμιά, η ατυχία. Πώς γίνεται να χάνει παίκτες ο ΠΑΟΚ, όμως (και πέρσι με τον Λουτσέσκου συνέβαινε) και να αργούν να γυρίσουν περισσότερο από το αναμενόμενο;

Στον ΠΑΟΚ πρέπει να πάρουν σκληρές αποφάσεις. Να αποκτήσουν επαφή με την πραγματικότητα και κυρίως να πουν αλήθειες. Πρώτα στους εαυτούς τους; Αν κάνουν ειλικρινά την αυτοκριτική τους, τότε θα έχουν κάνει ένα πρώτο βήμα για να περάσουν πιο ανώδυνα αυτή τη μεταβατική περίοδο. Όλοι ήξεραν ότι θα είναι δύσκολη. Όσοι δεν το γνώριζαν, κρύβονταν κι αυτοί πίσω από το δάχτυλό τους.

Σε κάθε μεταβατική σεζόν επίσης, οφείλεις να επικοινωνείς καταστάσεις ως μεγαλομέτοχος, ως μέλος της διοίκησης. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει εξωστρέφεια κι αυτό δεν βοηθάει σε δύσκολες εποχές. Το έχουμε δει και σε άλλους συλλόγους. Και δεν πήγε ούτε σ' αυτούς πολύ καλά...