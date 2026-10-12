Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει από την Τούμπα για το πώς η Καλαμάτα κατανίκησε τον ΠΑΟΚ ο οποίος προσγειώθηκε απότομα την ώρα που ήθελε να ανέβει στην κορυφή.

Δεν έχασε ο ΠΑΟΚ απόψε στην Τούμπα. Η Καλαμάτα τον διέσυρε σε όλα τα επίπεδα! Από το 1-3 και μετά μάλιστα και ενώ η Καλαμάτα είχε κερδίσει και την αποβολή, όλοι κατάλαβαν ότι αν ο ΠΑΟΚ ρίσκαρε θα δέχονταν πολλά παραπάνω…

Η Καλαμάτα κέρδισε και αξίζουν στον προπονητή της όλα τα συγχαρητήρια για το σύνολο που παρουσιάζει στα ελληνικά γήπεδα και τη νοοτροπία που αυτό βγάζει παρά το ότι είναι νεοφώτιστοι και δεν παίζουν ποτέ στο γήπεδό τους! Όλη η Ελλάδα ήξερε τις αρετές της Καλαμάτας ΕΚΤΟΣ από τον ΠΑΟΚ! Τόσο αδιάβαστος, τόσο αγωνιστικά και πνευματικά απροετοίμαστος με τόσους «μπλαζέ» παίκτες στον αγωνιστικό χώρο.

Πανάξια η Καλαμάτα έγραψε ιστορία με τη πρώτη νίκη της απέναντι στον ΠΑΟΚ σε 15 ματς. Η νεοφώτιστη ομάδα του Χριστοφιλέα έριξε γερή σφαλιάρα στον ΠΑΟΚ που νόμιζε ότι χωρίς προσπάθεια και προετοιμασία σε όλα τα επίπεδα, θα καταφέρει να ανέβει στην κορυφή!

ΤΡΑΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ

Ήταν ένα απίστευτα κακό πρώτο μέρος για την ομάδα του Λίσι. Από αυτό κυρίως το διάστημα φάνηκε η κάκιστη πνευματική προετοιμασία της ομάδας. Παίκτες νωχελικοί, πάρα πολύ αργοί σε αντιδράσεις, με άπειρα αβίαστα λάθη που ήταν εντελώς αδιάβαστοι και για τον αντίπαλο που είχαν να αντιμετωπίσουν. Μόνο ο Πέλκας και ο Εντιαγέ έβγαζαν δυναμισμό και αποφασιστικότητα στις ενέργειές τους, για έναν ΠΑΟΚ που είχε και την τύχη να ισοφαρίσει στο τέλος ενός κακού πρώτου ημιχρόνου. Ειδικά ο Γιάκιτς έδειχνε εντελώς εκτός τόπου και χρόνου σα να έκανε αγγαρεία, ενώ πολύ χαρακτηριστικά ήταν τα αβίαστα λάθη σε εύκολες πάσες σε κάθε μήκος και πλάτος του γηπέδου.

Αλήθεια είναι ότι ο Δικέφαλος μπήκε καλά στην επανάληψη, έκλεψε μπάλες και για ένα δεκάλεπτο πίεζε ασφυκτικά. Δεν αρκούσε όμως μόνο αυτό. Την πρώτη φορά που η Καλαμάτα έσπασε το πρες ο δαιμόνιος Βάργκας τον οποίο ο ΠΑΟΚ δεν περίμενε, έκανε… παρέλαση και ανενόχλητος σκόραρε για το 2-1. Λίγο μετά κέρδισε και την αποβολή, έγινε και το 1-3 και κάπου εκεί όλοι κατάλαβαν ότι η Καλαμάτα είναι πιο πιθανό να βάλει και άλλα τέρματα…

Εκεί γύρω στο 65΄ ίσως και να κατάλαβαν στον ΠΑΟΚ τι εστί… Βάργκας! Κάπου εκεί όταν έχασαν ίσως και να αντιλήφθηκαν πώς παίζει ο αντίπαλος και τι θέλει να πετύχει στον αγωνιστικό χώρο. Λίγο πιο μετά όταν ο φουκαράς ο Εντιαγέ έτρεχε παντού να προλάβει ότι… γίνεται, ίσως και οι υπόλοιποι να αντιλήφθηκαν πώς δεν τον φθάνουν ούτε στο 20% σε επίπεδο προσπάθειας.

Όταν όλα μα όλα πάνε στραβά σε ένα ματς, όταν οι παίκτες δείχνουν τόσο αδιάβαστοι για τον αντίπαλο, όταν η πλειοψηφία ΔΕΝ έχει πάρει το σωστό μήνυμα και για τις πνευματικές ανάγκες μίας αναμέτρησης, τότε εννοείται ότι ο προπονητής έχει την τεράστια ευθύνη. Την ανέλαβε στις δηλώσεις του και τώρα μένει να φανεί στη συνέχεια τι μπορεί να κάνει στην πράξη για να αξιοποιήσει την απίστευτη αυτή σφαλιάρα! Αν ο ΠΑΟΚ έχει καλές βάσεις, αυτή τη συντριβή θα την αξιοποιήσει. Κανείς όμως δεν μπορεί να είναι σίγουρος φέτος στον ΠΑΟΚ για το οτιδήποτε…

Το έγραψα και το είπα δεκάδες φορές: Ο ΠΑΟΚ για να λέει, να θεωρεί και να πιστεύει ότι μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, πρέπει ΠΡΩΤΑ να φτιάξει ομάδα. Αρχές, δουλειά, ταυτότητα, πειθαρχία, νοοτροπία, διάβασμα αντιπάλου. Και τώρα διαχείριση κρίσης! Το ποδόσφαιρο είναι συνδυασμός παραγόντων και ο ΠΑΟΚ τώρα που προσγειώθηκε στην πραγματικότητα, οφείλει να ξαναδιαβάσει την κατάστασή του.