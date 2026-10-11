Ο Αριστομένης Κουτσιαύτης μίλησε για όλες τις αμφισβητούμενες φάσεις για το ντέρμπι αιωνίων.

Στην εκπομπή Grande League του OPEN ο Αριστομένης Κουτσιαύτης σχολίασε τις επίμαχες φάσεις του ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 1-0.

Ο Έλληνας διαιτητής αρχικά τόνισε ότι ο Ισπανός ρέφερι Αλεχάντρο Ερντάντεθ έκανε αρκετά λάθη: «Μία πάρα πολύ κακή διαιτησία, καθώς περιμένουμε περισσότερα από τέτοιου επιπέδου διαιτητές. Έχουμε χάσει το μέτρημα των λανθασμένων φάουλ».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε ξεχωριστά σε κάθε αμφισβητούμενη φάση του ντέρμπι:

Για τη φάση του Τεττέη με τον Πιρόλα: «Υπάρχει ένα ριψοκίνδυνο μαρκάρισμα. Πέφτει με τα δύο πόδια, τα οποία όμως είναι μαζεμένα και αυτό παίζει ρόλο. Όταν ένας ποδοσφαιριστής βρίσκει την μπάλα, δεν σημαίνει ότι εκεί τελειώνει η φάση. Δεν υπάρχει κόκκινη κάρτα, καθώς παρά το γεγονός ότι πληρούνται τα 3 από τα 4 κριτήρια της προφανούς ευκαιρίας, δηλαδή α) κατεύθυνση προς το τέρμα, β) διάταξη παικτών, γ) απόσταση από το τέρμα, αλλά δεν έχει την κατοχή της μπάλας, οπότε είναι φάουλ και κίτρινη κάρτα».

Για τον διαπληκτισμό Φορτούνη - Ταμπόρδα: «Υπερβολική αντίδραση του Ταμπόρδα, δόθηκε από μία κάρτα λόγω της μεταξύ τους έντασης».

Για τη φάση του Ορτέγκα με το Τεττέη: «Αρχικά υπάρχει φάουλ του παίκτη του Παναθηναϊκού, που εμποδίζει τον τερματοφύλακα και μετά υπάρχει κίνηση του Ορτέγκα, που αν δεν είχε προηγηθεί η κίνηση του Τεττέη θα ήταν πέναλτι. Ήταν κίτρινη κάρτα στον Ορτέγκα».

Για τη φάση του Ντέσερς: «Κράτημα εκτός περιοχής, δεν ήταν πέναλτι».