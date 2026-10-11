Περισσότεροι από 500 φίλοι του Παναιτωλικού έδωσαν δυναμικό παρών στον αγώνα με την Κηφισιά Tutu Deals στη Λεωφόρο.

Στο πρώτο τους ματς μετά τη... μαραθώνια διακοπή των εθνικών ομάδων η Κηφισιά Tutu Deals φιλοξένησε τον Παναιτωλικό στο «Απόστολος Νικολαΐδης», με το κλαμπ των Βορείων Προαστίων να καλύπτει τις ανάγκες των φιλοξενούμενων φιλάθλων.

Σε αυτό το πλαίσιο περισσότεροι από 500 φίλοι του Τίτορμου έδωσαν δυναμικό παρών στην εξέδρα τους στο «Απόστολος Νικολαΐδης» και δημιούργησαν παλμό... Αγρινίου.