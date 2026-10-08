Σε τι κατάσταση επιστρέφει ο Ρέμο Φρόιλερ στον Ολυμπιακό μετά τα τέσσερα 90λεπτα που έπαιξε με την Εθνική Ελβετίας.

Ο Ρέμο Φρόιλερ επιστρέφει στον Ρέντη με 360 λεπτά ποδοσφαίρου στα πόδια του μέσα σε διάστημα λίγων ημερών. Τέσσερα παιχνίδια, τέσσερα 90λεπτα, ούτε ένα λεπτό στον πάγκο, ούτε μία αντικατάσταση. Αν κάποιος έβλεπε μόνο τον αριθμό, θα είχε κάθε λόγο να ανησυχήσει για την κατάσταση στην οποία γυρίζει στον Ολυμπιακό. Ο ίδιος, ωστόσο, δεν φαίνεται να συμμερίζεται αυτή την ανησυχία.

Ο 34χρονος χαφ ήταν βασικός και στα τέσσερα παιχνίδια της Ελβετίας και ολοκλήρωσε την παρουσία του στη συγκεκριμένη διακοπή με το 3-0 επί της Βόρειας Μακεδονίας στη Λουκέρνη. Ο Μουράτ Γιακίν δεν τον έβγαλε ούτε σε αυτό το παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι η Ελβετία είχε ουσιαστικά εξασφαλίσει τη νίκη της. Ο Φρόιλερ παρέμεινε στο γήπεδο μέχρι το τέλος, προσθέτοντας ακόμη ένα γεμάτο 90λεπτο σε μια ήδη σημαντική αγωνιστική επιβάρυνση.

Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για τον Ολυμπιακό, όμως, είναι πως ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής δεν αισθάνεται ότι βρίσκεται σε κατάσταση που δεν του επιτρέπει να συνεχίσει. Αντίθετα, έχει ξεκαθαρίσει ότι είναι πανέτοιμος να αγωνιστεί και στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και, τέσσερις ημέρες αργότερα, στη Μασσαλία απέναντι στη Μαρσέιγ. Δεν πρόκειται για έναν παίκτη που ζητά απλώς να βρίσκεται στην αποστολή. Ο Φρόιλερ θεωρεί ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις δύο αγώνων υψηλής έντασης μέσα σε λίγες ημέρες.

Βέβαια, στον Ολυμπιακό δεν πρόκειται να πάρουν την απόφαση με βάση μόνο την επιθυμία του. Το ιατρικό και προπονητικό επιτελείο θα αξιολογήσει την κατάστασή του και ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ θα αποφασίσει τον τρόπο με τον οποίο θα τον χρησιμοποιήσει. Τα 360 λεπτά δεν είναι ένας αριθμός που μπορεί να αγνοηθεί, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή 34 ετών.

Υπάρχει, όμως, μία σημαντική παράμετρος στην περίπτωση του Ελβετού. Το παιχνίδι του δεν βασίζεται στην αδιάκοπη ένταση. Ο Φρόιλερ δεν είναι ο χαφ που θα πρέπει να κάνει συνεχώς μεγάλα σπριντ, να κυνηγά κάθε αντίπαλο σε όλο το γήπεδο ή να βρίσκεται διαρκώς σε κατάσταση μέγιστης προσπάθειας. Η εμπειρία του τον βοηθά να διαχειρίζεται διαφορετικά τις φάσεις.

Ξέρει πότε να επιταχύνει, πότε να κρατήσει τη θέση του, πότε να καλύψει έναν συμπαίκτη και πότε να παίξει με μία επαφή. Μπορεί να περιορίσει τις περιττές κινήσεις και να εξοικονομήσει ενέργεια χωρίς να βγαίνει από το παιχνίδι. Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που κάνουν τον Φρόιλερ διαφορετικό από έναν νεότερο μέσο που βασίζεται περισσότερο στα φυσικά του προσόντα.

Και οι αριθμοί από το τελευταίο παιχνίδι του με την Ελβετία το επιβεβαιώνουν. Σε 90 λεπτά είχε 81 πάσες με 89% ακρίβεια, δύο τάκλιν, ένα κλέψιμο και τρεις κερδισμένες μονομαχίες, ενώ επιχείρησε και ένα σουτ. Επρόκειτο για μία παρουσία γεμάτη συμμετοχή και συνέπεια.

Αυτό ακριβώς είναι και το χαρακτηριστικό που εκτιμούν στον Φρόιλερ. Δεν χρειάζεται να κάνει κάτι θεαματικό για να επηρεάσει ένα παιχνίδι. Η δουλειά του βρίσκεται πολλές φορές σε πράγματα που δεν καταγράφονται εύκολα: στη σωστή τοποθέτηση, στην επιλογή της ασφαλούς πάσας, στην κάλυψη ενός χώρου, στην ανάγνωση της επόμενης φάσης.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο ελβετικός Τύπος έχει σταθεί αρκετές φορές σε αυτή την πλευρά του παιχνιδιού του. Η «Watson», στην προηγούμενη νίκη της Ελβετίας με 3-0 επί της Βόρειας Μακεδονίας, τον βαθμολόγησε με 4,5/6, υπογραμμίζοντας ότι προσφέρει πολλά πράγματα τα οποία συχνά περνούν απαρατήρητα. Η «Blick», από την άλλη, ήταν πιο αυστηρή στην τελευταία της αξιολόγηση και στάθηκε στη μέτρια συνολικά εικόνα του δίδυμου της μεσαίας γραμμής.

Για τον Ολυμπιακό, λοιπόν, το ζητούμενο δεν είναι να αποφασίσει αν ο Φρόιλερ «αντέχει» ή όχι. Το ερώτημα είναι πώς θα αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και η αναμέτρηση με τη Μαρσέιγ είναι δύο παιχνίδια στα οποία η εμπειρία και η αγωνιστική του ωριμότητα θα αποδειχθούν σίγουρα πολύτιμες.

Η επιβάρυνση είναι δεδομένη και δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Από την άλλη, δεν υπάρχει λόγος να αντιμετωπίζεται σαν ένας ποδοσφαιριστής που επειδή έκλεισε τα 34 του χρόνια δεν μπορεί να βγάλει δύο απαιτητικά παιχνίδια σε τέσσερις ημέρες. Ο ίδιος γνωρίζει πλέον πολύ καλά το σώμα του και, κυρίως, ξέρει να διαχειρίζεται τις δυνάμεις του.

Τα 360 λεπτά με την Ελβετία είναι πολλά. Δεν αποτελούν, όμως, από μόνα τους απόδειξη ότι ο Φρόιλερ γύρισε εξαντλημένος. Η εικόνα του, τα λεγόμενά του και ο τρόπος με τον οποίο αγωνίζεται δείχνουν έναν παίκτη που θέλει να συνεχίσει κανονικά.

Τώρα η τελική απόφαση ανήκει στον Αλγουαθίλ. Και πιθανότατα θα χρειαστεί να βρει τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στη διαχείριση ενός 34χρονου χαφ και στην ανάγκη του Ολυμπιακού να έχει στο γήπεδο έναν ποδοσφαιριστή που, όταν είναι καλά, προσφέρει αυτό το «κάτι παραπάνω» που απαιτείται σε ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.