Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για το πλεονέκτημα και τον κίνδυνο που καλείται να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στο Φάληρο, αναλύοντας και το μεγάλο ερώτημα για τους Πράσινους των λίγων βασικών διεθνών...

Πολλοί λένε ότι η ισοπαλία δεν τον «χαλάει» τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στο… παλιό οσονούπω «Γ. Καραϊσκάκης». Σωστό! Γιατί να τον χαλάσει; Θα διατηρήσει την απόστασή του από τους Ερυθρόλευκους στους πέντε βαθμούς, θα παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας και πιθανότατα θα δει την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ να τον φτάνουν, αν ασφαλώς δεν «γκελάρει» κάποιος από τους δύο «Δικέφαλους» στις εντός έδρας αναμετρήσεις τους εναντίον του ΟΦΗ και της Καλαμάτας αντίστοιχα.

Θα τον πλησιάσουν, αλλά ο Παναθηναϊκός θα έχει ήδη «βγάλει» δύο από τα τρία ντέρμπι του πρώτου γύρου, έχοντας το τρίτο, εναντίον της Ενωσης, στο ΟΑΚΑ! Σημείωση: η ΑΕΚ το βράδυ της Κυριακής θα είναι η μοναδική από τους τέσσερις ανταγωνιστές που δεν θα έχει παίξει ούτε σε ένα ντέρμπι από τα τρία του πρώτου γύρου κι ακόμα τα πολύ δύσκολα στο Champions League με Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Σίτι και… σία. Κλείνει η παρένθεση, πάμε παρακάτω…

Εχει να κάψει «λίπος», αλλά...

Ναι, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει να κάψει λίπος. Ακόμα και να ηττηθεί στο Φάληρο, δεν χάνεται ο κόσμος. Πάλι πρώτος θα είναι, πάλι καλή αρχή θα έχει κάνει. Μιλάμε για ήττα… φυσιολογική, όχι με καμιά 3-4άρα που θα επιφέρει άλλους είδους μπελάδες και γκρίνια. Αυτό το 5/5 στην εκκίνηση της σεζόν, σε συνδυασμό με τις γκέλες της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού του έδωσαν αυτό το πλεονέκτημα, αυτόν τον «αέρα». Όμως ο Παναθηναϊκός δεν πρέπει να πάει να παίξει αυτό το ντέρμπι με αυτή τη λογική του «άνετου» ακόμα και σε περίπτωση απώλειας βαθμών. Αντιθέτως!

Πρέπει να αξιοποιήσει αυτό τον αέρα προς όφελος δικό του και να τα δώσει όλα για το 6/6! Αυτοπεποίθηση έχει, ταυτότητα καλύτερη από τον Ολυμπιακό έχει, επιλογές πολλές διαθέτει στη μεσοεπιθετική γραμμή του, χημεία βρίσκει σταδιακά στην αμυντική γραμμή του. Προφανώς είναι αρκετές και εμφανείς οι αδυναμίες του (κυρίως ανασταλτικά), τις οποίες θα αναλύσουμε σε επόμενο σημείωμα μέχρι την Κυριακή. Προφανώς είναι αυτή η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό η πιο δύσκολη επί Νίστρουπ, μετά από 13 παιχνίδια σε τρεις διοργανώσεις με το Δανό στον πάγκο. Με πολύ δυνατό αντίπαλο, σε μια από τις τρεις πιο δύσκολες έδρες στην Ελλάδα.

Η πίεση του Ολυμπιακού, η ευκαιρία του Τριφυλλιού

Προφανώς ο Ολυμπιακός έχει πολύ ισχυρά κίνητρα και μεγαλύτερη πίεση διότι όπως είχε πει και ο Σερ Αλεξ Φέργκιουσον «το πρωτάθλημα δεν μπορείς να το πάρεις από τον Οκτώβριο, αλλά μπορείς να το χάσεις από τον Οκτώβριο» και αν οι Ερυθρόλευκοι μείνουν τόσο νωρίς πολύ πίσω από τρεις ομάδες, δύσκολα θα το «γυρίσουν» ολοκληρωτικά, λόγω και εσωστρέφειας. Όμως η λογική του Παναθηναϊκού πρέπει να έχει μόνο μία κατεύθυνση, τη νίκη! Αλλωστε, εδώ που τα λέμε, δεν βρίσκει τον αντίπαλό του και σε… ιδανική κατάσταση.

Ο Ολυμπιακός είναι σαφώς σε μεταβατικό στάδιο με πάρα πολλούς νέους παίκτες και αλλαγή προπονητή με το «καλημέρα», έχοντας απολύσει μια εμβληματική προσωπικότητα. Εχει τρομερή πίεση, ψάχνει καινούρια ταυτότητα και χημεία ως σύνολο, είναι δύσκολη η περίοδος για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι όμως πήραν τα πάνω τους με τις νίκες στο φινάλε των αγώνων τους με Γιαγκελόνια και Λεβαδειακό. Και εκτός όλων αυτών είχε και περισσότερους διεθνείς διασκορπισμένους σε όλη τη γη συγκριτικά με τον Παναθηναϊκό.

Κόπωση ή ρυθμός; Ιδού το μέγα ερώτημα...

Ειλικρινά, δεν ξέρω αν θα είναι καλό ή κακό για τους Πράσινους ότι από τους βασικούς τους είχαν μόνο Τεττέη, Λιβάι Γκαρσία, Ουναϊ και Κυριακόπουλο στις εθνικές ομάδες τους, ενώ ο Ολυμπιακός είχε περισσότερους. Ολοι οι υπόλοιποι βασικοί (Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Καμαρά, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Αντίνο) όπως και οι Λουζά, Ντέσερς, Τσιριβέγια, Πάλμερ – Μπράουν, δηλαδή «πρώτοι» αναπληρωματικοί, παίκτες ψηλά στο rotation, ήταν στην Αθήνα. Χωρίς κόπωση, αλλά και δίχως ρυθμό αγωνιστικό όλοι αυτοί! Μέγα ερώτημα πώς θα παρουσιαστούν στο «Γ. Καραϊσκάκης». Το μόνο βέβαιο είναι ότι αν φύγουν αήττητοι θα έχουν κάνει ένα μεγάλο βήμα για να τερματίσουν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας όταν λήξει ο πρώτος γύρος…