Ο Τάκης Λεμονής, άλλοτε παίκτης και προπονητής του Ολυμπιακού, τοποθετήθηκε για τα τιμητικά σχόλια του κόουτς Μπαρτζώκα.

Ο Λεμονής ήταν ένας από τους πάρα πολλούς προσκεκλημένους της εκδήλωσης της παρουσίασης του νέου βιβλίου του Νίκου Γαβαλά, δημοσιογράφου και νυν στελέχους του Ολυμπιακού. Το βιβλίο του έχει τίτλο «Η γέννηση ενός Θρύλου» και ο Τάκης Λεμονής σχολίασε το γεγονός ότι ο Μπαρτζώκας τον αποκάλεσε Θρύλο.

Συγκεκριμένα είπε αρχικά ότι «ναι ναι το διάβασα το βιβλίο μέσα σε 2 απογεύματα. Είναι πολύ όμορφο. Το να με λέει ο Γιώργος έτσι είναι κάτι πολύ τιμητικό και σημαντικό γιατί έχει κατορθώσει απίστευτα πράγματα με την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Είμαστε τόσο περήφανοι για αυτήν την ομάδα οπότε τα λόγια του με αγγίζουν πάρα πολύ».

Ως προς το ότι το όνομά του συμπεριλαμβάνεται σε βιβλία και θα γίνει και στο μέλλον αυτό τόνισε: «Είναι ωραίο. Γιατί είχα την ευλογία να είμαι οπαδός του Ολυμπιακού, μετά ποδοσφαιριστής και μετά προπονητής. Ένα όνειρο απίστευτο που έγινε πραγματικότητα. Μόνο ευγνώμων αισθάνομαι για αυτό».