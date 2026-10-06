Ολυμπιακός: Τελευταία ρεπορτάζ για Φρόιλερ από Ελβετία και Ιταλία…

Ο Κώστας Νικολακόπουλος καταγράφει μέσα από το blog του στο Gazzetta τα τελευταία ρεπορτάζ για τον Φρόιλερ από την Ελβετία, αλλά και την Ιταλία!

Στην κατάσταση που βρίσκεται ο Φρόιλερ αυτό το διάστημα λογικό είναι να πρωταγωνιστεί σε ρεπορτάζ τόσο στην πατρίδα του, στην Ελβετία, όσο και στην Ιταλία, στην οποία έζησε ποδοσφαιρικά σχεδόν μία ολόκληρη 10ετία.

Για παράδειγμα, η ιστοσελίδα 1000cuorirossoblu, που ασχολείται αποκλειστικά με θέματα της Μπολόνια, την οποία υπηρέτησε πιστά την προηγούμενη τριετία ο Ελβετός διεθνής, είχε χθες ρεπορτάζ με τίτλο, «η αποχώρηση του Φρόιλερ έχει βαρύνουσα σημασία για την Μπολόνια», σχολιάζοντας μεταξύ άλλων ότι, «η απουσία του είναι αισθητή στους ροσομπλού» και ότι, «άφησε ένα σημαντικό κενό στη μνήμη των οπαδών της Μπολόνια και ένα χάσμα στην ισορροπία της ομάδας».

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι, «ο χρόνος, οι μέθοδοι, οι σιωπές και οι καθυστερήσεις γύρω από την πιθανή επέκταση του συμβολαίου του Φρόιλερ με την Μπολόνια καθόρισαν με σαφήνεια τις προθέσεις του. Ο γεννημένος το 1992 μέσος πιθανότατα αναζητούσε το τελευταίο μεγάλο συμβόλαιο της καριέρας του, αν όχι οικονομικά, τουλάχιστον όσον αφορά τις φιλοδοξίες του για επιτυχία. Και, μετά από πολλή αναμονή, συμφώνησε να προσπαθήσει να σηκώσει μερικά τρόπαια στην Ελλάδα».

Για να καταλήξει: «Έχοντας μετακομίσει στον Ολυμπιακό μετά από πολλές, πολλές εβδομάδες αναμονής μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, ο κεντρικός μέσος και πρώην υπαρχηγός των ροσομπλού σταδιακά προσαρμόζεται στον νέο του ρόλο στην Ελλάδα. Η μεταγραφή του σίγουρα δεν άρεσε στους οπαδούς της Μπολόνια, οι οποίοι ίσως τώρα αναρωτιούνται γιατί άφησε την Εμίλια για μια εξωτική περιπέτεια, τουλάχιστον αν το πάρουμε από ποδοσφαιρικής άποψης, αφού άλλο το ιταλικό κι άλλο το ελληνικό πρωτάθλημα».

Στο ρεπορτάζ καταγράφεται κι ένας τραυματισμός του κατά την περασμένη σεζόν (σπάσιμο κλείδας), που τον άφησε εκτός δράσης για δύο μήνες. Η είδηση, πάντως, δεν ήταν αυτή, αλλά ότι πρόκειται για τον μοναδικό τραυματισμό στα 15 χρόνια της καριέρας του!!! Εξ ου, άλλωστε, κι οι αριθμοί συμμετοχών του κάθε σεζόν, που είναι πάντα γύρω στις 40!

Στο μεταξύ, ο ελβετικός Τύπος καταγράφει τις δηλώσεις του ομοσπονδιακού προπονητή Γιακίν, που ξεκαθάρισε ότι στο αποψινό παιχνίδι με τα Σκόπια θα κάνει για πρώτη φορά αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα της Ελβετίας, καθώς και τα τρία πρώτα παιχνίδια τα είχε βγάλει με 12 παίκτες! Τα ρεπορτάζ δεν…μαντεύουν ποιοι βασικοί μπορεί να κάτσουν στον πάγκο, αλλά ο Φρόιλερ είναι ο πιο μεγάλος σε ηλικία παίκτης της Εθνικής του και έπαιξε σερί και τα τρία 90λεπτα μέσα σε οκτώ ημέρες.

Ο Ιμανόλ θα χρωστούσε χάρη στον Γιακίν, εάν επιτέλους έδινε ανάσα σε έναν από τους πιο φορμαρισμένους παίκτες του Ολυμπιακού…

Άσχετο: Γιατί πιστεύω ότι ο Λανουά για το ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός θα φέρει διαιτητή με κακό παρελθόν για τον Ολυμπιακό η, με καλό παρελθόν για τον Παναθηναϊκό; Τώρα, αν καταφέρει να έχει βρει κάποιον που να συνδυάζει και τα δύο, θα έχει ξεπεράσει τον…καλύτερο εαυτό του!

Η φωτογραφία της ημέρας:

Πάλι δεξί μπακ έβαλαν στην Εθνική Βοσνίας τον Σμάϊλοβιτς, με τον πανύψηλο στόπερ του Ολυμπιακού να έχει πάντως καλή απόδοση στα 63 λεπτά που έπαιξε στην εντός έδρας νίκη 1-0 επί της Πολωνίας. Ήταν η δεύτερη συμμετοχή του Σμάϊλοβιτς στην Βοσνία, και αυτή στην ίδια θέση!

Ο Πόποβιτς έκανε το τέταρτο διαδοχικά 90λεπτο του, κρατώντας αυτή τη φορά για πρώτη φορά το μηδέν, στη λευκή ισοπαλία ανάμεσα στο Μαυροβούνιο και την Αρμενία, με την οποία έκανε επίσης το τέταρτο διαδοχικό του 90λεπτο ο Τικνιζιάν.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👍