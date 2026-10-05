Σούπερ Λίγκα: Πρώτη στη λίστα με τους λιγότερους γηγενείς
Την ώρα που η Ελλάδα τα πηγαίνει περίφημα σε διεθνές επίπεδο, ήρθε το Διεθνές Παρατηρητήριο Ποδοσφαίρου να χτυπήσει καμπανάκι αναφορικά με τις ευκαιρίες που παίρνουν οι νέοι ποδοσφαιριστές στη Super League.
Συγκεκριμένα, το CIES δημοσίευσε λίστα στην οποία βλέπουμε τα πρωταθλήματα Α' κατηγορίας του ευρωπαϊκού top-30, με τη Σούπερ Λίγκα να είναι στην κορυφή ως η λίγκα με τους λιγότερους γηγενείς παίκτες κάτω των 23 ετών ανά ενδεκάδα.
Σύμφωνα με τη λίστα, στις ενδεκάδες των συλλόγων της κορυφαίας κατηγορίας της χώρας βρίσκουμε μόλις 0,39 νέους γηγενείς ανά ενδεκάδα κατά μέσο όρο, με την τουρκική Super Lig να έρχεται δεύτερη με 0,40. Στην πρώτη δεκάδα υπάρχουν κι άλλα μεγάλα πρωταθλήματα όπως η Premier League (4), η Serie A (7) αλλά και η La Liga (10), ενώ στην πέμπτη θέση βρίσκουμε την Κύπρο.
Least opportunities for young nationals as per nb eligible U2⃣3⃣s in starting 1⃣1⃣s 😬 3⃣0⃣ Europe top divisions 🥇 #SuperLeague1 🇬🇷 0.39 out of 11 🥈 #SüperLig 🇹🇷 0.40 🥉 #Premiership 🏴 0.50 More demographic data 👉 https://t.co/ZLOZATvJZA 🏴🇨🇾🇵🇹🇮🇹🇷🇺🇨🇭🇪🇸 https://t.co/iyyPslYF8c— CIES Football Obs (@CIES_Football) October 5, 2026
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