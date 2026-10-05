Το CIES κατατάσσει την Ελλάδα πρώτη στη λίστα των ευρωπαϊκών πρώτων κατηγοριών με τους λιγότερους νέους γηγενείς ανά ενδεκάδα...

Την ώρα που η Ελλάδα τα πηγαίνει περίφημα σε διεθνές επίπεδο, ήρθε το Διεθνές Παρατηρητήριο Ποδοσφαίρου να χτυπήσει καμπανάκι αναφορικά με τις ευκαιρίες που παίρνουν οι νέοι ποδοσφαιριστές στη Super League.

Συγκεκριμένα, το CIES δημοσίευσε λίστα στην οποία βλέπουμε τα πρωταθλήματα Α' κατηγορίας του ευρωπαϊκού top-30, με τη Σούπερ Λίγκα να είναι στην κορυφή ως η λίγκα με τους λιγότερους γηγενείς παίκτες κάτω των 23 ετών ανά ενδεκάδα.

Σύμφωνα με τη λίστα, στις ενδεκάδες των συλλόγων της κορυφαίας κατηγορίας της χώρας βρίσκουμε μόλις 0,39 νέους γηγενείς ανά ενδεκάδα κατά μέσο όρο, με την τουρκική Super Lig να έρχεται δεύτερη με 0,40. Στην πρώτη δεκάδα υπάρχουν κι άλλα μεγάλα πρωταθλήματα όπως η Premier League (4), η Serie A (7) αλλά και η La Liga (10), ενώ στην πέμπτη θέση βρίσκουμε την Κύπρο.