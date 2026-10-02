Ο Κ. Νικολακόπουλος σχολιάζει στο blog του στο gazzetta το παιχνίδι της Εθνικής κι όχι μόνο.

Κατ΄ αρχάς το πιο σημαντικό: Τεράστιο αποτέλεσμα η ισοπαλία της Εθνικής με την Ολλανδία. Απλά δεν το καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη υπόθεση είναι, διότι το 2-2 ήρθε από το υπέρ της 2-0. Αυτός ο βαθμός, όμως, μπορεί να δώσει την 2η, ακόμη και την 1η θέση στον όμιλο!

Από εκεί και πέρα, ήταν ένα ιδανικό, τέλειο α΄ ημίχρονο, με ένα άξιο 2-0 για την Ελλάδα, που μόνο απειλούσε και σχεδόν ποτέ δεν απειλήθηκε. Μόνο που πρέπει να αποδεχθούμε ότι αυτό ήταν το μισό παιχνίδι. Διότι το άλλο μισό ήταν το β΄ ημίχρονο. Όπως πρέπει να αποδεχθούμε πως όταν μπήκαν μέσα τα 130 εκ. Ευρώ, χάθηκε ο έλεγχος του παιχνιδιού. Και άξια πλέον οι Ολλανδοί ισοφάρισαν.

Ο Γκράβενμπεργκ κι ο Ράϊντερς με χρηματιστηριακή αξία 80 και 50 εκ. Ευρώ αντίστοιχα πήραν το κέντρο. Και γύρισαν όλο το παιχνίδι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με τους Ολλανδούς, μαζί με τον τρίτο χαφ, τον Βέερμαν, να παίζουν λες και είχαν τρία δεκάρια μαζί (!), όπως είπε εύστοχα σε δηλώσεις του στην ολλανδική τηλεόραση (Nos) μετά τον αγώνα ο Ράϊντερς!

Ήταν για την Εθνική μας πολύ επώδυνο ότι σχετικά γρήγορα, στο 59’, μείωσε η Ολλανδία και ξαναμπήκε στο παιχνίδι. Πήραν μεγάλη ώθηση από το 2-1 οι Ολλανδοί και όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια ήταν θέμα χρόνου η ισοφάρισε, έστω κι αν ήρθε στο 89’-τρεις φορές νωρίτερα θα μπορούσε να είχε μπει το γκολ, αν είμαστε ρεαλιστές. Ο Γιοβάνοβιτς προσπάθησε να θωρακίσει το αποτέλεσμα με αλλαγή τακτικής από το 70’, με τον Ζαφείρη αντί του Παυλίδη, έτσι ώστε να είχαμε κι εμείς τρεις χαφ, απέναντι στους τρεις χαφ της Ολλανδίας. Το άφησε για 13 λεπτά και μετά, στο 83’, πέρασε και τρίτο στόπερ, τον Μιχαηλίδη αντί του Καρέτσα, σε ένα κάτι σαν 3-4-3 η, 3-5-2, με τους Ζαφείρη και Κουρμπέλη στο κέντρο και τους Τετέη, Δουβίκα, Μασούρα στην επίθεση.

Δεν νομίζω να βοηθήθηκε από αυτές τις διαφοροποιήσεις η Εθνική, αλλά για να είμαι ειλικρινής δεν ξέρω κατά πόσο θα είχε βοηθηθεί από άλλου είδους αλλαγές. Ίσως να έμπαινε ο Κωστούλας αντί του Καρέτσα. Να υπήρχε ένας πιο δυναμικός κυνηγός, δηλαδή. Να μην γινόταν ακόμη πιο παθητική η ομάδα, με τρίτο στόπερ. Και να έμενε με τρεις χαφ, όχι με τον Δουβίκα αντί του Ανδρούτσου, αλλά με τον Μουζακίτη η, τον Ντόη (επιλέχθηκε να είναι εκτός 23άδας). Και πάλι δεν ξέρω.

Το σίγουρο είναι ότι η Εθνική μας όλο κι έχανε μέτρα. Τα στατιστικά στο τέλος ήταν ενδεικτικά: οι επιθέσεις 17-44, οι τελικές 8-18, η κατοχή μπάλας 38-62%. Από πλευράς, όμως, γενικής εικόνας και ευκαιριών, μπορείς να το πεις δίκαιο το 2-2. Όπως πιο δίκαιο θα ήταν κι ένα 1-1 στη Γερμανία, όπου αξίζαμε το γκολ του Ιωαννίδη και άξιζαν κι οι Γερμανοί ένα γκολ.

Και μόνο όμως που η Ελλάδα από πλευράς γενικής εικόνας άξιζε δύο ισοπαλίες με τη Γερμανία και την Ολλανδία, λέει πολλά .

Άσχετο: Λέγεται στην Πορτογαλία ότι μετά τον Συλαϊδόπουλο θα υπάρξει άμεσα κι άλλο διαζύγιο στη Ρίο Άβε, με τον Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο. Ο πρώην πρόεδρος της Γκιμαράες, με τον οποίο είχε ανακοινωθεί συνεργασία με το γκρουπ πριν από ακριβώς τρεις μήνες, εδώ και αρκετό διάστημα ασχολούνταν κατά βάση με τη Ρίο Άβε. Στο μεταξύ, η O Jogo γράφει ότι ο Συλαϊδόπουλος μπορεί να γυρίσει στον Ολυμπιακό, κάτι όμως που δεν επιβεβαιώνεται από κάποια πηγή.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Τελικά σε αυτά τα τρία πρώτα παιχνίδια της Εθνικής στη νέα διοργάνωση, μόνο ο Ολυμπιακός έχει δύο παίκτες από το ελληνικό πρωτάθλημα. Με τον Ρέτσο να παίζει και στα τρία 90λεπτα και τον Σάλιακα σε ένα 90λεπτο και ένα ημίχρονο.

Από την ΑΕΚ δεν υπάρχει κανείς, απόντος του Ρότα. Από τον Παναθηναϊκό έχει παίξει μόνο ο Τετέη (ένα 60λεπτο και δύο 20λεπτα). Κι από τον ΠΑΟΚ ουσιαστικά έχει παίξει μόνο ο Ζαφείρης (90, 60 και 20 λεπτά). Άντε και 10 λεπτά ο Μιχαηλίδης.

Και για το τέλος ένα ιμότζι