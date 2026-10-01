Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για τις πάρα πολλές ανοικτές υποθέσεις συμβολαίων στον ΠΑΟΚ και έχει σχόλια για άλλα θέματα και για μπάσκετ.

Στη διάρκεια της χθεσινής μέρας γέμισε το κλειστό του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ! Απόψε κατακλύζεται η Τούμπα για την Εθνική! Αυτός είναι ο στόχος!

Και για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ στόχος πρέπει να είναι το γεμάτο γήπεδο. Πρώτα βέβαια κάνεις ομάδα, δίνεις όραμα, πείθεις για την ποδοσφαιρική σου ταυτότητα και για το ότι μπορείς να διεκδικήσεις μεγάλους στόχους και μετά ελπίζεις σε ένα γεμάτο γήπεδο. Μακάρι…

Θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ αυτό το καλοκαίρι άλλαξε πάρα μα πάρα πολύ, σε μία κατάσταση που έφερε και σημαντικές καθυστερήσεις στην στελέχωση του ρόστερ. Αργά ήρθε ο Μάτος, αργά έφυγε ο Λουτσέσκου, πιο αργά ήρθε ο Λίσι που έκανε βασικό στάδιο προετοιμασίας μόνο με μία μεταγραφή, αργά βέβαια ολοκληρώθηκε και το σύνολο των μεταγραφών με τον ΠΑΟΚ να πληρώνει όλα αυτά με τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό που ΦΥΣΙΚΑ ολοκληρώθηκε από εκείνη την αισχρή απόφαση του Άγγλου διαιτητή στη Νορβηγία.

Ήρθαν 11 παίκτες, έφυγαν πάνω από δέκα και πλέον ο πρώτος στόχος ΟΛΩΝ στον ΠΑΟΚ είναι να φτιάξουν ομάδα. Να διαμορφώσουν σωστό και δεμένο γκρουπ, να αποκτήσουν ταυτότητα με σωστές ποδοσφαιρικές αρχές και βεβαίως να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα όπως καθημερινά ζητάει ο Ιβάν Σαββίδης.

Τα συμβόλαια

Αυτή την περίοδο του φθινοπώρου όλα τα παραπάνω στον ΠΑΟΚ θα συνδυαστούν και με τις αποφάσεις για τις ανανεώσεις συμβολαίων. ΄Όταν σε αυτό το γκρουπ 15(!!) παίκτες γνωρίζουν ότι το άλλο καλοκαίρι τελειώνει το συμβόλαιό τους, ένα άγχος παραπάνω το έχουν! Κάθε επαγγελματίας αντιμετωπίζει τέτοιο άγχος! Κάποιοι θα το εκφράσουν δημιουργικά, άλλοι θα πορωθούν 100%, άλλοι μπορεί να παίζουν για την… πάρτη τους, άλλοι να απογοητευτούν στην πορεία. Όλοι θα κριθούν από κάθε συμπεριφορά.

Προσέξτε. Του χρόνου το καλοκαίρι λήγει το συμβόλαιο των:

Τάισον, Μεϊτέ, Πέλκας, Ζίβκοβιτς, Μιχαηλίδης, Ντεσπόντοφ, Παβλένκα, Σανταμαρία, Καμαρά, Μπάμπα, Τσάλοφ και των δανεικών Εντιαγέ, Ντιέγκο Κόστα, Μπάνζα, Γιάκιτς! Είναι πάρα μα πάρα πολλοί και σημαντικοί και ο ΠΑΟΚ οφείλει όλη τη διαδικασία ανανεώσεων να την αξιοποιήσει προς όφελός του!

Ο Τσιφτσής -όλα δείχνουν- ότι θα είναι ο πρώτος που θα υπογράψει επέκταση! Δεν είναι στη λίστα των 15, αλλά ο ΠΑΟΚ θέλει να σπεύσει και να αλλάξει τους οικονομικούς όρους του από εδώ και πέρα βασικού του τερματοφύλακα.

Μιχαηλίδης και Ζίβκοβιτς αυτοδικαίως θα είναι οι πρώτοι στόχοι του ΠΑΟΚ από τη λίστα των 15. Διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν και όλοι πιστεύουν ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα υπογράψουν. Ειδικά με τον Ζίβκοβιτς που έχει το πιο μεγάλο συμβόλαιο, θα φανεί που θα πάει το ταβάνι των συμβολαίων του ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα.

Για τον Ντεσπόντοφ που έχει μεγάλη αξία και δεν μπορεί να φύγει… έτσι, ο ΠΑΟΚ θέλει να τον βοηθήσει ψυχολογικά και να τον στηρίξει μετά την επέμβαση.

Μπάμπα και Τάισον έχουν γράψει ιστορία μετά από πολλά χρόνια προσφοράς και κανείς δεν βιάζεται.

Για τον Μεϊτέ τι να γράψει και τι να προβλέψει κανείς; Από Ιανουάριο θα παίξει και θα δούμε… Τα ίδια και για τον Παβλένκα που θα αργήσει αρκετά να ξαναπαίξει.

Ο Πέλκας είναι αρχηγός και μία κατηγορία μόνος του με μεγάλη και πολυποίκιλη προσφορά εντός και εκτός γηπέδων.

Καμαρά και Τσάλοφ έχουν αξία. Κι εδώ δεν είναι εύκολο να φύγουν με τον ΠΑΟΚ να μην κερδίζει τίποτα. Ίσως τον Ιανουάριο κάτι προκύψει…

Σανταμαρία, Εντιαγέ, Μπάνζα, Ντιέγκο Κόστα και Γιάκιτς είναι νέοι, κρίνονται και θα κρίνονται για αρκετό καιρό.

Μακάρι ο ΠΑΟΚ του χρόνου να έχει έτοιμο έναν μεγάλο κορμό, μακάρι πολλοί από τους παραπάνω να πετύχουν και έτσι το άλλο καλοκαίρι να ΜΗΝ χρειάζονται εκ νέου 10-12-15 μεταγραφές…

* Αύριο παίζει η πρώτη ομάδα με τον ΠΑΟΚ Β! Λέγεται ότι ο ΠΑΟΚ Β περίμενε εδώ και πέντε ολόκληρα χρόνια ένα τέτοιο ματς! Γιατί άραγε δεν έπαιξαν ποτέ;

* Η Επιτροπή Δεοντολογίας ασχολήθηκε με τις δηλώσεις Σούντγκρεν για το Βόλος-Πανσερραϊκός και καλά έκανε! Όταν η ΠΑΕ Άρης με κάθε επισημότητα κατηγόρησε τον προπονητή της Χιμένεθ ότι πήρε πριμ από άλλη ομάδα, ποια ακριβώς συνθήκη υπαγόρευσε σε επιτροπές και εισαγγελείς να ΜΗΝ ασχοληθούν με μία τέτοια καταγγελία;

* Η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ όπως έγραφα και προχθές απέδειξε από τις πρώτες μέρες της χρονιάς ότι αγωνιστικά πλησιάζει στο επίπεδο της Ευρωλίγκας. Το έδειξε σε όλα τα ματς με τέτοιους αντιπάλους. Ίσως οι τελευταίοι αγώνες στην Αθήνα να της έκαναν και κακό, αφού μπήκε στο ματς με την Μανρέσα πιο χαλαρά. Ήταν πολύ αναμενόμενο στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι αυτής της εποχής να προκύψουν τέτοια φαινόμενα. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι σε ένα μέτριο βράδυ της ομάδας του Τρινκέρι, ο ΠΑΟΚ κέρδισε τελικά με 15 πόντους! Εξαιρετικό ως γεγονός και ένα ακόμη σημάδι για την ποιότητα της ομάδας.



