Σάλιακας: «Πώς έγινε η μεταγραφή μου στον Ολυμπιακό, η γυναίκα μου είναι ακόμη στη Γερμανία»!

Ο Κώστας Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο Gazzetta μία ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Σάλιακα στη Γερμανία.

Τελικά ήταν πολύ αγαπητός ο Σάλιακας στη Σεντ Πάουλι. Μία ματιά στα ρεπορτάζ του τοπικού Τύπου αρκεί για να το καταλάβει κάποιος.

Γενικά τα γερμανικά ΜΜΕ στάθηκαν πολύ στην θετική εικόνα του ακραίου μπακ του Ολυμπιακού στο β΄ ημίχρονο του νικηφόρου για την Ελλάδα αγώνα στο Άουγκσμπουργκ. Αλλά ακόμη περισσότερο τα Μέσα στο Αμβούργο, έδρα της πρώην ομάδας του 30χρονου άσου, ο οποίος μάλιστα έδωσε και μία ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην Abendblatt, περισσότερο με συναίσθημα κι από την ανθρώπινη πλευρά.

Αρχικά μίλησε για τον άλλοτε συμπαίκτη του, τον Φίλιπ Τρόϊ, με τον οποίο κι αντάλλαξε φανέλες. «Φυσικά, μιλήσαμε μετά τον αγώνα και μάλιστα ανταλλάξαμε φανέλες», ανέφερε ο Σάλιακας. «Ήμουν πολύ χαρούμενος για τον Φίλιπ όταν μετακόμισε στη Φράιμπουργκ και έφτασε στον τελικό του Europa League την περασμένη σεζόν. Αυτή ήταν μια μεγάλη υπόθεση».

Για τη δική του μεταγραφή, στον Ολυμπιακό, σχολίασε: «Ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση να φύγω από τη Σεντ Πάουλι, αλλά πιστεύω ότι ήταν το σωστό για εμένα και την οικογένειά μου, να επιστρέψουμε στην Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός ήταν πάντα ο αγαπημένος μου σύλλογος στην Ελλάδα - αλλά θα ακολουθώ και τη Σεντ Πάουλι για το υπόλοιπο της ζωής μου. Ήταν τέσσερα απίστευτα χρόνια».

Όπως γράφει η Abendblatt, «ο Σάλιακας έγινε πατέρας για πρώτη φορά το καλοκαίρι και λίγο αργότερα, έφτασε μια προσφορά από τον παραδοσιακό ελληνικό σύλλογο. Εκείνη την εποχή, ο Ολυμπιακός ήταν ακόμη και στα πρόθυρα της πρόκρισης στο Champions League. Σε συνδυασμό με την ίσως τελευταία μεγάλη προσφορά συμβολαίου της καριέρας του και την προοπτική επιστροφής στην πατρίδα του, ήταν μια πρόταση που ο Σάλιακας δεν μπορούσε να αρνηθεί. Ειδικά επειδή, δεδομένης της ανόδου του Αρκάντιους Πύρκα, δεν ήταν πλέον βασικός στη Σεντ Πάουλι. Αν και ο Ολυμπιακός τελικά δεν κατάφερε να προκριθεί στο Champions League εναντίον της ολλανδικής NEC, τουλάχιστον παίζει στο Europa League».

«Φυσικά, αυτός ήταν ένας λόγος που μετακόμισα στον Ολυμπιακό. Είναι πάντα ωραίο να παίζεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι ακριβώς εύκολο, αλλά φυσικά είναι διασκεδαστικό να παίζεις κάθε τρεις μέρες», δήλωσε για την ευκαιρία να παίξει για τον μεγαλύτερο ελληνικό σύλλογο, κάτι που πιθανότατα του χάρισε και μια κλήση στην εθνική ομάδα. Απουσίαζε από την ομάδα για περισσότερα από δύο χρόνια και τώρα ο αγαπημένος των οπαδών της Σανκτ Πάουλι έκανε την 5η διεθνή εμφάνισή του εναντίον της Γερμανίας. «Φυσικά και είμαι πολύ περήφανος. Ως ποδοσφαιριστής, είναι το σπουδαιότερο πράγμα να παίζεις για τη χώρα σου και να κάνεις την οικογένεια και τους φίλους μου χαρούμενους», είπε. «Είμαι εξίσου χαρούμενος που αυτή η νίκη ήταν ιστορική. Είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα κερδίζει έναν αγώνα στη Γερμανία».

Ο Σάλιακας, πάντως, δεν είχε αποχωριστεί ακόμα το Αμβούργο! «Η σύζυγός μου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Αμβούργο και προετοιμάζει τα πάντα για τη μετακόμιση. Το μισθωτήριό μας ισχύει ακόμα επειδή η μεταγραφή έγινε τόσο γρήγορα», είπε ο Σάλιακας χαμογελώντας. «Αλλά φυσικά, μπορώ να υποσχεθώ ότι θα έρχομαι συχνά στο Αμβούργο στο μέλλον και θα επισκέπτομαι το Millerntor. Έχω κάνει πολλούς φίλους εκεί».

Όπως καταλήγει η Abendblatt, «η διοίκηση της Σεντ Πάουλι, με τη σειρά της, όχι μόνο θα καλωσόρισε τον Σάλιακα με ανοιχτές αγκάλες στο μέλλον, αλλά θα ήταν και εξαιρετικά περήφανη το βράδυ της Κυριακής»…

Κι επειδή μιλάμε για συνεντεύξεις, εδώ https://www.youtube.com/watch? v=aYqrcGZiyYA είναι του Γκουστάβο Σα σήμερα στην Πορτογαλία!

Άσχετο: Η Λέγκια διατήρησε 20% δικαιωμάτων σε μελλοντική μεταπώληση από τον Ολυμπιακό του νεαρού Χριστόπουλου, που προορίζεται για βασικός στην Κ19 των «ερυθρόλευκων», αλλά θα κάνει προπονήσεις και στη Β ομάδα, με την προοπτική να παίξει κάποια στιγμή εκεί από το νέο έτος, εάν όλα πάνε καλά και ανταποκριθεί.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Είναι τόσο εντυπωσιακό το ξεκίνημα του Τζολάκη στο αγγλικό πρωτάθλημα που ήδη υπάρχουν ρεπορτάζ στην Βρετανία σύμφωνα με τα οποία τον παρακολουθούν από τη Ρεάλ και την Παρί Σεν Ζερμέν, έως τη Λίβερπουλ και την Τότεναμ!

Φαίνεται, μάλιστα, ότι το ενδιαφέρον της Τότεναμ είναι ρεαλιστικό, καθώς ήδη είναι πολλά τα παράπονα για τον Τσέχο γκολκίπερ Κίνσκι, που έχει πάρει τη θέση του Βικάριο, που πήγε και παίζει βασικός στη Γιουβέντους.

Και για το τέλος ένα ιμότζι