O Παναθηναϊκός που ξέρει για τον Γιάγκουσιτς και η πίστη για Κρίστιανσεν

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει στο Gazzetta δύο πράγματα για τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς, τον Βίκτορ Κρίστιανσεν και τον Παναθηναϊκό.

Σε μία υπέροχη, μοναδική, πολύ ήρεμη και ήσυχη διακοπή, οπότε μία κατάσταση πρωτόγνωρη για τον Παναθηναϊκό των τελευταίων ετών, τα νέα έρχονται και προκύπτουν με το σταγονόμετρο. Πέρσι τέτοια εποχή είχε πατηθεί το κουμπί της κοσμογονίας από τον Γιάννη Αλαφούζο και με εξαίρεση τον Ράφα Μπενίτεθ που αποδείχθηκε μία άτυχη επιλογή, όσοι ήρθαν, βοήθησαν στο να λειτουργήσει καλύτερα το Τριφύλλι σε θέματα, ζητήματα και διαδικασίες όπου δούλευε με εντελώς λάθος τρόπο ή πρόσωπα.

Eπίσης όσοι έφυγαν ξεχάστηκαν γρήγορα. Μπουτσικάρης, Μπαλντίνι και Κοτσόλης έβαλαν το κλαμπ σε έναν ίσιο δρόμο ποδοσφαιρικά και εταιρικά. Οπότε τούτη η διακοπή με τους Αθηναίους στην κορυφή έχοντας το απόλυτο(5/5) σε Ελλάδα και Ευρώπη(3/3) και με ωραίο ποδόσφαιρο από το σύνολο του Τζέικομπ Νίστρουπ είναι... συλλεκτική και μακάρι να είναι τέτοια και η επόμενη, αυτή του Νοεμβρίου.

Τα μαντάτα, λοιπόν, είναι ελάχιστα μα ενδιαφέροντα. Η ενσωμάτωση του Βίκτορ Κρίστιανσεν στη προπόνηση της ομάδας για πρώτη φορά από την ημέρα που ήρθε και το χατ-τρικ του Αντριάνο Γιάγκουσιτς με την φανέλα της Εθνικής Κροατίας που προκάλεσε ''ντόρο'' στη πατρίδα του θα μας απασχολήσουν στο σημερινό σημείωμα.

Αν ο Κρίστιανσεν παραμείνει υγιής...

Ξεκινώντας με τον Δανό αριστερό μπακ. Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο το εξής: Δεν ήρθε τραυματίας, δεν είναι τραυματίας. Σε μία από τις πρώτες προπονήσεις του στην Αθήνα και αφού είχε περάσει τον ειδικό έλεγχο στη Πίζα, υπέστη ένα μικρό μυϊκό τραυματισμό. Ένα τράβηγμα.

Όταν επέστρεψε τόσο ο ίδιος όσο και το ιατρικό επιτελείο πήγαν πιο συντηρητικά, όταν ο παίκτης έπρεπε να πατήσει... γκάζι για να τεθεί στη διάθεση του προπονητή, ζήτησε χρόνο και από μία άποψη λογικά. Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ πέρσι, είναι φυσιολογικό να έχει έναν φόβο κατά την διαδικασία της επιστροφής του. Αυτός ο φόβος είναι που οδήγησε τον Παναθηναϊκό στον δανεισμό, τον απόλυτα ορθό δανεισμό του Ανάς Σαλάχ Εντίν.

Παρά το γεγονός πως η παρουσία του διεθνούς Σκανδιναβού δεν έχει ξεκινήσει ιδανικά, στο ''πράσινο στρατόπεδο'' δεν έχουν χάσουν την πίστη τους σε εκείνον. Θεωρούν πως αν είναι υγιής, αν αποβάλλει τα όσα του δημιούργησε η περσινή εφιαλτική χρόνια, όχι μόνο θα βοηθήσει αλλά θα καταφέρει να γίνει αυτός ο βασικός και να αναγκάσει το κλαμπ να επενδύσει πάνω στην αγορά του το επόμενο καλοκαίρι.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως μιλάμε για ένα παιδί, για το οποίο η Λέστερ δαπάνησε 16 εκατομμύρια ευρώ για να τον αγοράσει από την Κοπεγχάγη, ένα παιδί που ήταν μόνιμο μέλος στην Εθνική ομάδα της χώρας του και βασικός στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Είναι απόλυτα λογικό να υπάρχει η προσδοκία παρά το γεγονός πως οι πρώτοι μήνες πέρασαν χωρίς να τον δούμε...

Ο Παναθηναϊκός ξέρει πολύ καλά το ''διαμάντι'' που έχει στα χέρια του

Πάμε και στον Γιάγκουσιτς. Τι ματσάρα έκανε ο παικταράς κόντρα στην Ουγγαρία με την Κ21 της Κροατίας. Τρία γκολ, το ένα πιο όμορφο από το άλλο. Αυτή την στιγμή αποτελεί-δίχως αμφιβολία- το κορυφαίο πρότζεκτ του εθνικού ποδοσφαίρου της χώρας του. Άρα από μία άποψη είναι φυσιολογικός ο ντόρος των media για την παρουσία του στον Παναθηναϊκό αλλά και οι δηλώσεις του προπονητή της ομάδας, Ίβιτσα Όλιτς που ίσως και να το... παράκανε.

Ο Παναθηναϊκός δεν χρειάζεται ούτε τον Όλιτς ούτε και τα media της Κροατίας για να καταλάβει ότι έχει στο ρόστερ του ένα τοπ πρότζεκτ για το παρόν και το μέλλον. Ούτε ο Όλιτς αλλά ούτε και τα ΜΜΕ δαπάνησαν κοντά στα 6 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσουν από την Σλάβεν Μπέλουπο.

Ο Γιάγκουσιτς ξεκίνησε βασικός την σεζόν, έχει παίξει στα 8 από τα 13 ματς της σεζόν, καθόλου στο πρωτάθλημα, όμως κι αυτό φέρνει ερωτηματικά. Δεν υπάρχει κάτι περίεργο ή ύποπτο εδώ πέρα από τον εσωτερικό ανταγωνισμό που ανέβηκε κατακόρυφα και ακόμη μια λεπτομέρεια που έχει να κάνει με μία απαίτηση του Νίστρουπ.

Απαίτηση που την γνωρίζει ο παίκτης, την έχουν συζητήσει και δουλεύει πάνω σε αυτή και αφορά το ανασταλτικό κομμάτι. Ο Δανός κόουτς είναι απόλυτα ευθύς, ό,τι είναι να πει θα σου πει απευθείας, δεν ψάχνει... παρακάμψεις, δεν χρησιμοποιεί διπλωματία.

Ο κόουτς τον πιστεύει και μάλιστα πολύ, θεωρεί πως θα βελτιωθεί στα χέρια του και πως αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του ρόστερ. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στο γήπεδο...