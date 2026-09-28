Ο Βαγγέλης Αρναούτογλου γράφει για τη δυσκολία της επιλογής ανάμεσα σε Μπρινιόλι και Στρακόσα μόλις η ΑΕΚ μπει και πάλι σε δράση.

Επιστρέφοντας από τη διακοπή, ο Μάρκο Νίκολιτς θα κληθεί να απαντήσει σ' ένα δίλημμα που πριν από λίγο καιρό δεν υπήρχε: ποιος θα υπερασπιστεί την εστία της ΑΕΚ;

Ο Θωμάς Στρακόσα βρίσκεται σε διαδικασία επανένταξης μετά τον τραυματισμό στον καρπό του, όμως ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι έβαλε τον Μάρκο Νίκολιτς σε πραγματική σκέψη. Και το πρόγραμμα που έρχεται δεν επιτρέπει δοκιμές.

Ο Ιταλός κάλυψε το κενό κόντρα σε ΛΑΣΚ, Αστέρα και Βόλο, και δεν περιορίστηκε στον ρόλο του αναπληρωτή. Ήταν πρωταγωνιστής-σωτήρας.

Στον Βόλο η ΑΕΚ βρέθηκε σε δύσκολη θέση από το πρώτο λεπτό, με δοκάρι και δύο μεγάλες επεμβάσεις του Ιταλού απέναντι σε Φουρτάδο και Κόμπα. Εκείνες οι στιγμές κράτησαν την ομάδα όρθια μέχρι να γυρίσει το παιχνίδι. Στην Τρίπολη και με τη ΛΑΣΚ, είχε συμβεί το ίδιο.

Ο Μπρινιόλι έσωσε βαθμούς, έδωσε ασφάλεια στην άμυνα και δημιούργησε στον προπονητή του τροφή για σκέψη. Ένας τερματοφύλακας που αποδεικνύει ότι κάνει τη διαφορά δεν γυρίζει εύκολα στον πάγκο, ούτε όταν επιστρέφει ο βασικός.

Ο Ιταλός, πάντως, έχει μιλήσει ήδη με θερμά λόγια για τον Στρακόσα και έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ο «ανταγωνιστής» είναι εκείνος που δικαιούται τη φανέλα του βασικού. Αυτό όμως περνάει και μετράει στα λόγια. Η απόφαση ανήκει στον Νίκολιτς και θα κριθεί από το τι χρειάζεται η ΑΕΚ τις επόμενες εβδομάδες.

Ρυθμός ή βασικός: τι ζυγίζει ο προπονητής

Ο Στρακόσα ήταν ένας από τους MVP της περσινής πρωταθληματικής σεζόν και δεν χάνει τίποτα από το κύρος του. Ένας τραυματισμός στον καρπό, ωστόσο, είναι από τους πιο ύπουλους για τερματοφύλακα, γιατί αφορά το βασικό «εργαλείο» του.

Ακόμα κι αν είναι καλά, θα γυρίσει χωρίς ρυθμό αγώνων. Και η ΑΕΚ δεν σκοπεύει να τον πιέσει: αν δεν δείχνει απόλυτα έτοιμος, δεν θα παίξει.

Το πρόγραμμα κάνει την επιλογή ακόμη πιο κρίσιμη. Ο ΟΦΗ στις 10 Οκτωβρίου είναι το πρώτο βήμα. Τέσσερις ημέρες αργότερα ακολουθεί η Σαχτάρ στο Λονδίνο, και η ομάδα μένει στην Αγγλία μέχρι το ματς με τη Μάντσεστερ Σίτι, χωρίς να γυρίσει στην Αθήνα.

Το ματς με τον Ατρόμητο θα μεταφερθεί για αργότερα, και μετά τον Παναιτωλικό έρχονται κολλητά ο ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟ και η Ρεάλ Μαδρίτης. Λιγότερα ματς στο άμεσο διάστημα θα δώσουν στον Στρακόσα λίγο περισσότερο χρόνο να επιστρέψει καλά, όμως τα παιχνίδια που έπονται είναι από τα πιο απαιτητικά της σεζόν για να μπει κάποιος δίχως παιχνίδια.

Μια παραμονή μιας εβδομάδας στην Αγγλία αλλάζει επίσης τους υπολογισμούς του ροτέισον, γιατί η ομάδα θα ζήσει σχεδόν αποκλειστικά μέσα σε ευρωπαϊκή ατμόσφαιρα.

Η πιο ψύχραιμη λύση μοιάζει να είναι και η πιο λογική: ο Μπρινιόλι να ξεκινήσει ξανά, τουλάχιστον στα πρώτα παιχνίδια και ο Στρακόσα να επιστρέψει χωρίς πίεση, όταν ο ίδιος και το ιατρικό επιτελείο νιώσουν σίγουροι αλλά και εφόσον αυτό θεωρηθεί το σωστό, άρα σε εξάρτηση (και) με το πως θα τα πάει ο Μπρινιόλι.

Σε ματς όπως αυτά με τη Σαχτάρ ή τη Σίτι, ένας τερματοφύλακας που δεν έχει προλάβει να «ζεσταθεί» είναι πολυτέλεια που ίσως και να μην αντέχεται.

Αν ο Ιταλός συνεχίσει στο ίδιο επίπεδο, το ερώτημα ποιος θα είναι φέτος ο βασικός μπορεί να απαντηθεί μόνο του, πριν τελειώσει ο Οκτώβριος. Σε κάθε περίπτωση, για μια ομάδα που κυνηγά πρωτάθλημα και αγωνίζεται Champions League, δύο τερματοφύλακες που μπορούν να είναι βασικοί, σίγουρα συνιστά σημαντικό πλεονέκτημα.