Ο πολύπειρος μέσος του Ολυμπιακού που ήταν από τους πρωταγωνιστές στο 3-0 επί της Βόρειας Μακεδονίας, γνώρισε την αποθέωση από τον ελβετικό Τύπο με... θέα την αποψινή μάχη με τη Σκωτία.

Δεν χρειάζεται να κάνει… θόρυβο μέσα στο γήπεδο για να ξεχωρίσει. Ο Ρέμο Φρόιλερ έχει μάθει να αφήνει το αποτύπωμά του με έναν διαφορετικό τρόπο. Με τις σωστές τοποθετήσεις, τις καλές μεταβιβάσεις, την ηρεμία του, την κυνικότητά του σε ορισμένες περιπτώσεις και τη δουλειά που κάνει στον άξονα. Αυτή τη φορά, όμως, φρόντισε να προσθέσει και το γκολ στο «πακέτο» της εμφάνισής του.

Ο μέσος του Ολυμπιακού ήταν βασικός στην εκτός έδρας νίκη της Ελβετίας με 3-0 στα Σκόπια και αποτέλεσε έναν από τους παίκτες που ξεχώρισαν. Και βασικός αναμένεται να είναι απόψε και κόντρα στη Σκωτία. Το 1-0 στο 22' στο ματς των Σκοπίων είχε την υπογραφή του και έδωσε στους Ελβετούς το προβάδισμα σε ένα παιχνίδι που τελικά εξελίχθηκε σε παράσταση για έναν ρόλο.

Και αν τα νούμερα αποτυπώνουν ένα μέρος της εικόνας, οι αναφορές του ελβετικού Τύπου αποτυπώνουν το υπόλοιπο. Ο Φρόιλερ πήρε θετικές κριτικές, με τα ΜΜΕ της χώρας του να στέκονται τόσο στο γκολ όσο και στη συνολική παρουσία του στη μεσαία γραμμή.

Το gazzetta.gr λοιπόν σας παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο τα ελβετικά Μέσα περιέγραψαν την παρουσία του Φρόιλερ κόντρα στη Β. Μακεδονία.

Blick: «Ηγετικός ρόλος στη μεσαία γραμμή»

Το Blick ήταν από τα μέσα που ξεχώρισαν περισσότερο τον Φρόιλερ. Του έδωσε βαθμό 5 με άριστα το 6 και στάθηκε στο γεγονός ότι ο 34χρονος χαφ πέτυχε το πρώτο γκολ της Ελβετίας, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο πήρε πάνω του τον άξονα.

Η ελβετική εφημερίδα τον παρουσίασε ως έναν από τους παίκτες που έδωσαν ισορροπία στην ομάδα, αναδεικνύοντας τον ηγετικό του ρόλο στη μεσαία γραμμή. Και δεν είναι μικρό πράγμα. Ο Φρόιλερ είναι πλέον από τους πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές της εθνικής του ομάδας και η παρουσία του αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε μία περίοδο κατά την οποία η Ελβετία καλείται να διαχειριστεί την απουσία του Γκράνιτ Τσάκα.

SRF: «Πίσω μόνο από τον Αμντουνί»

Στο SRF, ο Φρόιλερ βρέθηκε επίσης πολύ ψηλά στην αξιολόγηση. Οι φίλαθλοι που συμμετείχαν στη σχετική ψηφοφορία τον τοποθέτησαν αμέσως πίσω από τον Ζεκί Αμντουνί, ο οποίος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς.

Ο χαφ του Ολυμπιακού είχε ήδη κάνει τη δουλειά του με το εθνόσημο. Γκολ, κυκλοφορία της μπάλας και έλεγχος του ρυθμού, σε μία εμφάνιση που επιβεβαίωσε πως εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό κομμάτι της Ελβετίας.

Bote: «Τόσο σημαντικός όσο πάντα»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η προσέγγιση της Bote, η οποία έδωσε στον Φρόιλερ βαθμό 4,5/6. Το μήνυμα της ελβετικής εφημερίδας ήταν ξεκάθαρο: ο Φρόιλερ δεν ήταν απαραίτητα ο πιο εντυπωσιακός ποδοσφαιριστής του γηπέδου, αλλά ήταν «τόσο σημαντικός όσο πάντα».

Μία φράση που ταιριάζει απόλυτα στο αγωνιστικό προφίλ του. Δεν είναι ο παίκτης που θα ζητήσει διαρκώς την μπάλα για να γίνει πρωταγωνιστής. Είναι εκείνος που θα βρίσκεται στη σωστή θέση, θα παίξει γρήγορα και σωστά και θα κάνει τη δουλειά που χρειάζεται η ομάδα.

Αυτή τη φορά, μάλιστα, βρέθηκε και στο επίκεντρο, καθώς το γκολ του έδωσε στην εμφάνισή του και την απαραίτητη… λάμψη.

Watson: «Έβαλε τέλος στην αναμονή»

Το Watson στάθηκε περισσότερο στο γκολ του Φρόιλερ. Δεν ήταν απλώς ένα ακόμη τέρμα με την εθνική ομάδα. Ήταν το πρώτο του με την Ελβετία εδώ και σχεδόν δύο χρόνια.

Με αυτό έφτασε τα 12 γκολ σε 95 συμμετοχές με το εθνόσημο, πλησιάζοντας πλέον ένα σημαντικό προσωπικό ορόσημο: τις 100 παρουσίες με την Ελβετία.

Ο Φρόιλερ βρίσκεται δηλαδή μόλις πέντε συμμετοχές μακριά από ένα κλαμπ στο οποίο έχουν φτάσει ελάχιστοι συμπατριώτες του.

20 Minuten: «Σαν σέντερ φορ»

Το 20 Minuten στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο ο Φρόιλερ τελείωσε τη φάση του πρώτου γκολ. Η εικόνα θύμισε περισσότερο… σέντερ φορ παρά κλασικό χαφ.

Ο 34χρονος κοντρόλαρε, εκτέλεσε ψύχραιμα από κοντινή απόσταση και έβαλε την Ελβετία μπροστά στο σκορ. Το εν λόγω Μέσο υπογράμμισε παράλληλα την κυριαρχία των Ελβετών στο παιχνίδι, με την ομάδα του Μουράτ Γιακίν να έχει τον έλεγχο από το ξεκίνημα.

Ο… σταθερός Φρόιλερ

Υπάρχει, λοιπόν, μία κοινή συνισταμένη σε όσα γράφτηκαν στην Ελβετία: ο Φρόιλερ μπορεί να μην είναι πάντα ο ποδοσφαιριστής που θα τραβήξει πάνω του όλα τα βλέμματα, αλλά η αξία της δουλειάς του στον άξονα αναγνωρίζεται.

Στο παιχνίδι με τη Βόρεια Μακεδονία, όμως, είχε και κάτι επιπλέον. Ένα γκολ, το οποίο τον έφερε στο προσκήνιο και έκανε ακόμη πιο εύκολο για τον ελβετικό Τύπο να σταθεί πάνω στην παρουσία του.

Για τον Ολυμπιακό, ασφαλώς, τα νέα είναι ακόμη πιο ευχάριστα. Ο Φρόιλερ είχε ήδη αρχίσει να αφήνει το στίγμα του με τις δύο ασίστ στα παιχνίδια με Γιαγκελόνια και Λεβαδειακό και τώρα έδειξε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και με την εθνική του ομάδα.

Ένας ποδοσφαιριστής που αποκτήθηκε για να δώσει εμπειρία, ισορροπία και ποιότητα στον άξονα, αρχίζει να προσφέρει και κάτι ακόμη: γκολ και δημιουργία. Και αυτό, για τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, μόνο καλά νέα μπορεί να είναι.