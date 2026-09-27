Η παρουσία του Ιβάν Σαββίδη στη Νέα Μεσημβρία, η ομιλία στους παίκτες για πρωτάθλημα και πειθαρχία, και οι επαφές με Λίσι, Μάτος και Τουμαζάτο. (155 χαρακτήρες)

Στη Νέα Μεσημβρία βρέθηκε ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά την προπόνηση του ΠΑΟΚ, ενώ μετά το τέλος της μίλησε στο ποδοσφαιρικό τμήμα και είχε διαδοχικές συζητήσεις με τους Αλέσιο Λίσι, Λέο Μάτος και Αγησίλαο Τουμαζάτο.

Ο ισχυρός άνδρας του Δικεφάλου κατέστησε σαφές για ακόμη μία φορά προς όλους πως ο στόχος της φετινής χρονιάς είναι ξεκάθαρα η κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά και του Κυπέλλου εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αντίδραση που έβγαλε το σύνολο μετά την τελευταία συζήτηση που είχε προηγηθεί μαζί τους, ζητώντας αυτή η νοοτροπία να καθιερωθεί ως η μόνιμη προσέγγιση της ομάδας σε κάθε αναμέτρηση.

«Ενωμένη ομάδα, συγκέντρωση και πειθαρχία»

Στην ομιλία του, ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ στάθηκε ιδιαίτερα στην έννοια του συνόλου, ξεκαθαρίζοντας ότι τις επιτυχίες τις φέρνει η ομάδα και όχι τα πρόσωπα.

«Θέλω να βλέπω μια ενωμένη ομάδα, με ομαδικό πνεύμα. Με συγκέντρωση στον στόχο και απόλυτη πειθαρχία», ήταν τα λόγια του προς τους ποδοσφαιριστές.

Ο Ιβάν Σαββίδης συμπλήρωσε πως στον πρωταθλητισμό δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, επαναλαμβάνοντας την ακράδαντη πίστη του στις δυνατότητες του ρόστερ για την επίτευξη των στόχων. Τους ζήτησε δε να αγαπούν τη φανέλα που φορούν και να νιώθουν ουσιαστικά τη σύνδεση με τον σύλλογο και τον κόσμο του.

Μάλιστα, έστειλε ένα ιδιαίτερο μήνυμα τόσο στους νεότερους όσο και στους παλαιότερους: σημείωσε πως οι νέοι πρέπει να γνωρίζουν ότι στον ΠΑΟΚ μπορούν να χτίσουν το μέλλον τους, ενώ οι πιο έμπειροι να έχουν στο μυαλό τους πως θα βρίσκονται στους ασπρόμαυρους και όταν ολοκληρώσουν την καριέρα τους, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στον σύλλογο.

Τα τετ-α-τετ με Λίσι, Μάτος, Τουμαζάτο και το ενδιαφέρον για τους τραυματίες

Πέρα από την ομιλία προς το ποδοσφαιρικό τμήμα, ο Ιβάν Σαββίδης έδειξε έντονο ενδιαφέρον για την πορεία της αποθεραπείας των τραυματιών.

Στη συνέχεια, είχε συνεργασία με τον Αγησίλαο Τουμαζάτο για τρέχοντα θέματα της καθημερινότητας του συλλόγου, συζήτησε με τον Λέο Μάτος για ζητήματα που αφορούν το ποδοσφαιρικό τμήμα, ενώ στο τετ-α-τετ με τον Αλέσιο Λίσι ζήτησε από τον Ιταλό τεχνικό να κάνει όλα όσα απαιτούνται ώστε να δημιουργήσει ένα συμπαγές σύνολο με ισχυρό ομαδικό πνεύμα.