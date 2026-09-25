Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο gazzetta τις τελευταίες πληροφορίες από την Τουρκία για τον Γιαζίτσι και το μέλλον του.

Έχουμε ξεχάσει εμείς τον Γιαζίτσι, αλλά όχι οι συμπατριώτες του. Ο Τούρκος άσος παραμένει στα πιτς λόγω της επέμβασης στους χιαστούς, όμως ο Τύπος της γειτονικής χώρας είχε σήμερα ρεπορτάζ γύρω από το μέλλον του.

Ιδού το σχετικό δημοσίευμα από την Fotospor, με τίτλο, «ο Γιουζούφ Γιαζίτσι θα επιστρέψει στην Τουρκία, στη χειρότερη περίπτωση στο τέλος της σεζόν»:

«Ο Γιουσούφ Γιαζίτζι, ο οποίος έχει μείνει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω τραυματισμού στον χιαστό σύνδεσμο, δεν θα είναι έτοιμος πριν από το δεύτερο μισό της σεζόν. Η διοίκηση του Ολυμπιακού αναμένει προσφορές κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου. Εν τω μεταξύ, λήγει και το συμβόλαιο του παίκτη!

Ο Γιαζίτζι, ο οποίος προήλθε από την ακαδημία νέων της Τραμπζονσπόρ, πουλήθηκε στη Λιλ για 18,5 εκατομμύρια ευρώ το καλοκαίρι του 2019. Στη συνέχεια δόθηκε δανεικός στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας και στην Τραμπζονσπόρ. Το καλοκαίρι του 2024, ο 29χρονος μέσος, του οποίου το συμβόλαιο έληξε, εντάχθηκε στον Ολυμπιακό με ελεύθερη μεταγραφή.

Το συμβόλαιο του Γιουσούφ με την ελληνική ομάδα λήγει στις 30 Ιουνίου 2027. Έχει μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω τραυματισμού στον χιαστό σύνδεσμο και είναι απίθανο να επιστρέψει στο γήπεδο πριν από το δεύτερο μισό της σεζόν. Η διοίκηση του Ολυμπιακού είναι έτοιμη να τον πουλήσει κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, ακόμη και με μια χαμηλή προσφορά.

Ωστόσο, αν ο παίκτης με το νούμερο 10, ύψους 1,83 μ., παραμείνει στον Πειραιά, θα μπορεί να πάει όπου θέλει δωρεάν το καλοκαίρι του 2027. Ορισμένες ομάδες από την Super Lig παρακολουθούν την κατάσταση του Γιουσούφ. Αλλά λόγω του τραυματισμού του, κανείς δεν θέλει να πάρει το ρίσκο. Στην τρέχουσα κατάσταση, φαίνεται πιο πιθανό να επιστρέψει στην Τουρκία στο τέλος της σεζόν».

Το πρώτο που βεβαίως έχει σημασία αυτή τη στιγμή για τον Τούρκο άλλοτε διεθνή μεσοκυνηγό είναι να γυρίσει σταδιακά κι ομαλά στην δράση και όλα τα άλλα θα έρθουν.

Άσχετο: Μπορεί ακόμη να μην έχει κληθεί στην Εθνική της Ιταλίας ο Πιρόλα, αλλά εδώ και πολύ καιρό το όνομα του «ερυθρόλευκου» στόπερ βρίσκεται πάντοτε στη λίστα των προεπιλογών της Εθνικής ομάδας της χώρας του, κάτι που στον Ολυμπιακό το ξέρουν πολύ καλά, καθώς έρχεται η σχετική ενημέρωση και στην ΠΑΕ.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Στο τεχνικό επιτελείο του Ιμανόλ ένα από τα πράγματα στα οποία θεωρούν ότι πρέπει να δοθεί βάση είναι ο καλύτερος συγχρονισμός της αμυντικής τετράδας σε διάφορες στιγμές του αγώνα, έτσι ώστε να βγαίνει σωστά η άμυνα με το οφσάϊντ. Διότι πολύ απλά παρατηρήθηκε ότι υπήρχαν προβλήματα σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού.

Παρεμπιπτόντως, πάντως, επισημάνθηκε και κάτι-στη φάση που η Γιαγκελόνια είχε το σουτ στο αριστερό δοκάρι του Ορτέγα, ένα λεπτό πριν ανοίξει το σκορ στο Καραϊσκάκη, ναι μεν η διάταξη της τετράδας του Ολυμπιακού δεν ήταν σωστή, καθότι η τετράδα μόνο στην ευθεία δεν είχε «στηθεί», αλλά η αίσθηση, έως και βεβαιότητα, των βοηθών του Ιμανόλ είναι ότι ο Πολωνός από τον οποίο έγινε η φάση ήταν σε θέση οφσάϊντ και, κατ΄ επέκταση, η πεποίθηση τους είναι ότι αν έμπαινε γκολ, θα ακυρώνονταν μέσω VAR.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔