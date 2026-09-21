Οι παίκτες του Παναιτωλικού θα επιστρέψουν στις προπονήσεις την ερχόμενη Παρασκευή (25/9), ενώ στις 4 Οκτωβρίου θα γίνει προπονητικό φιλικό με την ΑΕΚ στο Ελληνικό.

Ο Παναιτωλικός στο τελευταίο του παιχνίδι πριν τη... μαραθώνια διακοπή για τις εθνικές ομάδες ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, έχοντας όμως ένα αρκετά ανταγωνιστικό δεύτερο ημίχρονο. Λόγω του μεγάλου break, τριών εβδομάδων, ο Γιάννης Αναστασίου έδωσε άδεια τεσσάρων ημερών.

Οι παίκτες του Τίτορμου θα επιστρέψουν στο Emileon για προπονήσεις από την ερχόμενη Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο της διακοπής θα γίνει και ένα προπονητικό φιλικό με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Το παιχνίδι με τον Δικέφαλο θα γίνει στις 11:00 το πρωί στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού.

Εκτός Αγρινίου θα είναι αυτό το διάστημα ο Μάρβελους Νακάμπα, ο οποίος κλήθηκε στη Ζιμπάμπουε και ο Αντριάνο Μπρέγκου, καθώς βρίσκεται στις επιλογές του Γιάννη Ταουσιάνη στην Εθνική Ελπιδών. Διεθνείς κλήσεις έχουν και οι νεαροί Τσατσάραγκος (Κ17), Μπαλάφας (Κ16).

Λόγω τραυματισμού ανακλήθηκαν οι αρχικές κλήσεις του Γιάννη Σατσιά (Κύπρος) και του Λάμπρου Σμυρλή (Ελπίδων), ο οποίος σύντομα θα είναι 100% ετοιμοπόλεμος για τις υποχρεώσεις των Αγρινιωτών.