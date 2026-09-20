O Γίρι Παβλένκα έφυγε με φορείο από τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναιτωλικό και ο Γεβγένι Κουτσερένκο πήγε να στηρίξει τον συνάδελφο του.

Άτυχη στιγμή για τον Γίρι Παβλένκα στο 69ο λεπτό του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναιτωλικό. Στην προσπάθεια του να κάνει έξοδο και να μπλοκάρει την μπάλα ο Τσέχος τερματοφύλακας συγκρούστηκε με τον Αρίτζ Ελουστόντο, με την πρώτη εκτίμηση να κάνει λόγο πως του βγήκε ο ώμος.

Ο έμπειρος κίπερ αντικατστάθηκε από τον Αντώνη Τσιφτσή και βγήκε απο το ματς με φορείο, ενώ σε μια υπέροχη κίνηση fair play ο συνάδελφος του και πορτιέρε του Τίτορμου, Γεβγένι Κουτσερένκο πήγε από πάνω του για να του συμπαρασταθεί.

Από την πλευρά τους οι φίλοι των Αγρινιωτών χειροκρότησαν τον άτυχο τερματοφύλακα των Θεσσαλονικιών κατά την αποχώρηση του από το παιχνίδι.

Αξιοσημείωτο πως από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και ο Ισπανός στόπερ, ο οποίος άφησε τη θέση του στον Δημήτρη Μπαταούλα.