Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Καλαμάτας και τη συμβολή όχι μόνο του Ανδρέα Τεττέη και του Λιβάι Γκαρσία, αλλά και των αμυντικών του Τριφυλλιού και του Πένια...

Δεν ήταν ένα από τα καλά εφετινά ματς του Παναθηναϊκού αυτό με την Καλαμάτα, αλλά ασφαλώς μεγαλύτερη σημασία έχει αυτή την περίοδο το αποτέλεσμα. Ηταν δίκαιο το αποτέλεσμα διότι η μεσσηνιακή ομάδα κατέγραψε μόνο μία σημαντική («διπλή») ευκαιρία (με Χάμζα και Κατάλντι στο 62'), αλλά ήταν ταυτόχρονα και μία δύσκολη νίκη για τους Πράσινους που πάνε με 15 βαθμούς στη διακοπή του πρωταθλήματος και μπορούν με ηρεμία και καθαρό μυαλό να κάνουν την αποτίμηση του δεύτερου κύκλου της σεζόν, που κλείνει με απόλυτη επιτυχία, μετά από τον πρώτο, της πρόκρισης στη League Phase του Conference League.

Mεταξύ άλλων ο Νίστρουπ καλείται να δει τι πήγε στραβά σήμερα μετά το 65', όταν λανθασμένα όπως αποδείχθηκε εκ της ροής του αγώνα αντικατέστησε ταυτόχρονα Κάνγκουα – Ουναϊ και (κυρίως) άλλαξε τη διάταξη της ομάδας του από 4-2-3-1 σε 4-4-2. Από εκείνο το χρονικό σημείο και έπειτα, παίζοντας με Καμαρά – Λουζά στη μεσαία γραμμή και Ντέσερς – Λιβάι Γκαρσία ως επιθετικό δίδυμο οι Πράσινοι δεν δημιούργησαν ούτε μία σπουδαία ευκαιρία κι αν μη τι άλλο αυτό πρέπει να τους προβληματίσει σοβαρά. Το θετικό για τον Παναθηναϊκό ήταν ότι είχε σε καλή μέρα όλους τους αμυντικούς του. Κυρίως τον Ντε Φράι και τον Καλάμπρια και ασφαλώς τον Ινιάκι Πένια, ο οποίος για ακόμα μια φορά φώναξε «παρών» όταν χρειάστηκε.

Ναι, ο Ανδρέας Τεττέη θα γραφτεί με κεφαλαία γράμματα στην ιστορία αυτού του παιχνιδιού λόγω του εκπληκτικού ολόδικού του γκολ, αλλά έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς στο β' μέρος, με την Καλαμάτα να διορθώνει την τακτική και τον σχηματισμό της (4-3-3 από 3-6-1 μετά το 65') και τον Παναθηναϊκό αντιστοίχως να... χειροτερεύει τη δική του εικόνα, μεγάλο κομμάτι από την πίτα της πράσινης νίκης ανήκει στους αμυντικούς και τον κίπερ του Τριφυλλιού.

Ασφαλώς και δεν είναι... κακές τέτοιου είδους νίκες. Ισα – ίσα που οι «άσχημες» νίκες δίνουν πρωταθλήματα. Ειδικά, μάλιστα, από τη στιγμή που πλέον στα play offs οι διεκδικούμενοι βαθμοί είναι μόλις 18 και όχι 30 όπως παλαιότερα (όταν συμμετείχαν έξι ομάδες σ' αυτά) κάθε νίκη στη regular season είναι πολύτιμη για τις ομάδες που κυνηγούν τον τίτλο. Εύκολες ή δύσκολες, θεαματικές ή «με το στανιό». Ακόμα περισσότερο εναντίον επαρχιακών ομάδων, εναντίον των οποίων ήδη οι ανταγωνιστές του Παναθηναϊκού έχουν χάσει βαθμούς.

Στα θετικά του σημερινού ματς για τον Παναθηναϊκό η πολύ καλή απόδοση του φιλότιμου, μαχητικού και εκρηκτικού Λιβάι Γκαρσία όταν αγωνιζόταν σε θέση δεξιού εξτρέμ, η ακατάπαυστη προσπάθεια του Κάνγκουα παρότι ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας είχε προσαρμόσει το press της ομάδας του στο μέσο από τη Ζάμπια και στον Ουναϊ, καθώς και η προσωπικότητα και ο ποδοσφαιρικός εγωισμός που κατέθεσε συνολικά ο Τεττέη που προσαρμόστηκε τάχιστα στις συνθήκες ανταγωνισμού με τον Ντέσερς. Το αναφέρουμε αυτό, διότι πέρυσι ο Τεττέη... έπαιζε χωρίς ανταγωνισμό, εφόσον ο καλός Σφιντέρσκι είχε πια ρόλο αναπληρωματικού στην πλειονότητα των αγώνων του β' γύρου και των play offs. Επίσης πολύ θετική η ωριμότητα και η σοβαρή αντιμετώπιση του αγώνα από όλους τους αμυντικούς του.

Ο Καμαρά είχε πάλι καλές και κακές στιγμές, ο Αντίνο έδειξε κουρασμένος και είναι απορίας άξιο γιατί δεν αντικαταστάθηκε στο β' ημίχρονο από Γιάγκουσιτς ή Πελίστρι και σίγουρα το 4-2-3-1 έδειξε να ταιριάζει περισσότερο στον Παναθηναϊκό. Κι ας μην έφτανε εύκολα η μπάλα στον Ουναϊ, ο οποίος σε μεγάλα χρονικά διαστήματα «χανόταν» εντός αγωνιστικού χώρου: να ακόμη ένα σημερινό γεγονός που μπορεί να βάλει σε σκέψεις τον Νίστρουπ ενόψει της συνέχειας.

Διότι όταν ο αντίπαλος «προσαρμόζεται» σε δυο – τρεις παίκτες, δίνεται η ευκαιρία σε άλλους να αξιοποιήσουν αυτή την εστίαση, αν έχουν δουλευτεί οι κατάλληλοι αυτοματισμοί για τους οποίους ο Δανός χρειάζεται το χρόνο του. Διότι ας μην ξεχνάμε ότι ο Μαροκινός ούτε στην προετοιμασία ούτε στα ευρωπαϊκά ματς ήταν μέλος του εφετινού Παναθηναϊκού που χτίστηκε εκ θεμελίων.