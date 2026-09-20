Ζοάο Μάριο για Γιόβιτς: «Έχουμε βάλει στοίχημα, να του βγάλω τρεις ασίστ για να ισοφαρίσω αυτή με τον Παναθηναϊκό»

Μετά το ματς στο Πανθεσσαλικό ο Ζοάο Μάριο αποκάλυψε το στοίχημα που έχει βάλει με τον Λούκα Γιόβιτς για φέτος.

Ο Ζοάο Μάριο σέντραρε, ο Λούκα Γιόβιτς σκόραρε με κεφαλιά και η ΑΕΚ πήρε το διπλό στον Βόλο με 1-2. Μετά το ματς μιλώντας στη Magenta TV ο Ζοάο Μάριο αποκάλυψε ότι έχει βάλει ένα στοίχημα φέτος με τον Γιόβιτς. Να του βγάλει τρεις ασίστ για να ισοφαρίσει την περσινή του Σέρβου φορ με τον Παναθηναϊκό στο νικητήριο γκολ που σκόραρε ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός σφραγίζοντας τον τίτλο για την Ένωση.

«Ήταν ένα παιχνίδι που έπρεπε να κερδίσουμε. Όποιος παράγοντας και να μας επηρέαζε δεν θα ήταν δικαιολογία, για παράδειγμα η κατάσταση του γηπέδου. Έπρεπε να πάρουμε τη νίκη. Κυρίως στα εκτός έδρας έχουμε τα σκαμπανεβάσματα. Φέτος η ομάδα συμμετέχει στο Champions League και αυτά τα σκαμπανεβάσματα υπάρχουν στα εκτός έδρας. Πρέπει να είμαστε το ίδιο δυνατοί όπως στα εντός και να ωριμάσουμε σαν ομάδα», ανέφερε αρχικά ο Ζοάο Μάριο.

Όσο για την ασίστ στο νικητήριο γκολ του Γιόβιτς, τόνισε: «Έχουμε βάλει ένα στοίχημα. Πρέπει να του κάνω τρεις ασίστ για να ισοφαρίσω την ασίστ που μου έκανε πέρυσι με τον Παναθηναϊκό. Απομένουν άλλες δύο».