Βόλος Elabet - ΑΕΚ: Ο Ηλιόπουλος έδειξε τον Γιόβιτς στον κόσμο της Ένωσης στο Πανθεσσαλικό
Η ΑΕΚ έφυγε με ένα δύσκολο, αλλά πολύτιμο διπλό από τον Βόλο, με τον Λούκα Γιόβιτς να σκοράρει δύο φορές και την Ένωση να παίρνει το πρώτο εκτός έδρας τρίποντο τη φετινή σεζόν στο πρωτάθλημα.
Στο τέλος του αγώνα οι παίκτες της ΑΕΚ καθώς αποχωρούσαν για τα αποδυτήρια σταμάτησαν μπροστά στον κόσμο τους που γέμισαν τις εξέδρες του Πανθεσσαλικού και τους χειροκρότησαν ευχαριστώντας τους για τη στήριξη σε ακόμα ένα εκτός έδρας ματς.
Εκεί ήταν και ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος πήγε προς τον Γιόβιτς και έδειξε στους οπαδούς της ΑΕΚ τον Σέρβο φορ, ο οποίος με τα δύο γκολ που σημείωσε έκρινε τη νίκη.
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