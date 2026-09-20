Ο ισχυρός άνδρας του Βόλου ELABET έκανε 2 αναρτήσεις στο εποίσημο Facebook του στην διάρκεια του αγώνα με την ΑΕΚ.

Πιο συγκεκριμένα ο Αχιλλέας Μπέος ενώ διεξαγόταν το Βόλος ELABET - ΑΕΚ έκανε τις 2 παρακάτω αναρτήσεις: