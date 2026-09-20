Βόλος Elabet - ΑΕΚ: Ασίστ Ζοάο Μάριο, «καθάρισε» ο Γιόβιτς με ντοπιέτα
Η ΑΕΚ βρήκε το πρώτο της «διπλό» στην τρέχουσα σεζόν, καθώς επικράτησε του Βόλου Elabet στο Πανθεσσαλικό Στάδιο με 2-1. Πρωταγωνιστής για τους πρωταθλητές ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος πέτυχε και τα δυο γκολ της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς.
Στο 88ο λεπτό ο Ζοάο Μάριο σέντραρε, ο Σέρβος φορ... πέταξε και με άψογη κεφαλιά έκανε το 1-2, το οποίο διατήρησε ο Δικέφαλος μέχρι τέλους.
Σε 9 εμφανίσεις ο διεθνής επιθετικός έφτασε τα 6 γκολ, εκ των οποίων τα 4 στο πρωτάθλημα.
Το γκολ του Γιόβιτς για το 1-2
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.