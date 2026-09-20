Η ΑΕΚ ανέκτησε το προβάδισμα της στο 88ο λεπτό του αγώνα με τον Βόλο Elabet χάρη στο δεύτερο γκολ του Λούκα Γιόβιτς, έπειτα από ασίστ του Ζοάο Μάριο.

Η ΑΕΚ βρήκε το πρώτο της «διπλό» στην τρέχουσα σεζόν, καθώς επικράτησε του Βόλου Elabet στο Πανθεσσαλικό Στάδιο με 2-1. Πρωταγωνιστής για τους πρωταθλητές ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος πέτυχε και τα δυο γκολ της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς.

Στο 88ο λεπτό ο Ζοάο Μάριο σέντραρε, ο Σέρβος φορ... πέταξε και με άψογη κεφαλιά έκανε το 1-2, το οποίο διατήρησε ο Δικέφαλος μέχρι τέλους.

Σε 9 εμφανίσεις ο διεθνής επιθετικός έφτασε τα 6 γκολ, εκ των οποίων τα 4 στο πρωτάθλημα.

Το γκολ του Γιόβιτς για το 1-2