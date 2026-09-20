Παναθηναϊκός: Με αρχηγό της αποστολής τον Γιάννη Αλαφούζο στη Νίκαια, αποθέωση στο ξενοδοχείο από οπαδούς
Ο Παναθηναϊκός δίνει απόψε το τελευταίο του παιχνίδι πριν από το διάλειμμα των εθνικών ομάδων κόντρα στην Καλαμάτα για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Superleague και αγωνίζεται στη Νίκαια, αφού στη φυσική έδρα της «Μαύρης Θύελλας» γίνονται εργασίες.
Οι «πράσινοι» θέλουν να πάρουν τη νίκη και να φτάσουν στο 5/5 κλείνοντας τις υποχρεώσεις του για το πρώτο αυτό κομμάτι έχοντας το απόλυτο με όλο τον οργανισμό να είναι επί ποδός για τον σκοπό αυτό.
Η αποστολή του «τριφυλλιού» αναχώρησε από το ξενοδοχείο πριν από λίγη ώρα έχοντας ως αρχηγός της αποστολής τον ίδιο τον ισχυρό άνδρα του κλαμπ, Γιάννη Αλαφούζο.
Μάλιστα, έξω από το ξενοδοχείο συγκεντρώθηκαν και περίπου 100 οπαδοί του κλαμπ, οι οποίοι θέλησαν με τα συνθήματά τους να μπουστάρουν ψυχολογικά τον Τζέικομπ Νίστρουπ και τους ποδοσφαιριστές του.
☘ Φίλαθλοι του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο ξενοδοχείο για να μπουστάρουν την αποστολή πριν το ματς με την Καλαμάτα με τα συνθήματά τους pic.twitter.com/MhJVQfFhzi— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 20, 2026
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