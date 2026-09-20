Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ στον εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλο Elabet.

Η ΑΕΚ μετά την απώλεια βαθμών στον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη καλείται να επιστρέψει στα τρίποντα στο πρωτάθλημα στον αγώνα με τον Βόλο Elabet στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα (18:00) έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα των Πρωταθλητών, στην οποία όπως ήταν γνωστό δεν βρίσκεται ο τραυματίας Λάζαρος Ρότα.

Ο Μπρινιόλι θα είναι στην εστία, με τους Μουκουντί - Ρέλβας στα στόπερ, τον Πήλιο αριστερό μπακ, ενώ ο Γκατσίνοβιτς προτιμήθηκε αντί του Γκεοργκίεφ ως δεξί μπακ. Μαρίν - Βιτάλις χαφ και οι Κοϊτά - Μάγερ ακραίοι μεσοεπιθετικοί.

Από τη στιγμή που ο Βάργκα είναι νοκ άουτ παρτενέρ του Γιόβιτς στην επίθεση θα είναι ο Μάνταλος, ο οποίος προέρχεται από την... παράσταση επί του Πανσερραϊκού, με γκολ και 4 ασίστ.

Η σύνθεση της ΑΕΚ: Μπρινιόλι - Γκατσίνοβιτς, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Μάγερ, Μάριν, Βιτάλις, Κοϊτά - Μάνταλος, Γιόβιτς

Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Μπαλαμιώτης, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Λυκογιάννης, Χριστακόπουλος, Κάϊρινεν, Κουτέσα, Αριάγκα, Καλοσκάκης, Ζοάο Μάριο, Ζούμπκοφ, Ζίνι