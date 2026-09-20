Ο ΠΑΟΚ ψάχνει τη νίκη στο Αγρίνιο απέναντι στον Παναιτωλικό για να συνεχίσει το θετικό σερί πριν από τη διακοπή, με τον Αλέσιο Λίσι να διατηρεί το μυστήριο της ενδεκάδας

Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στο Αγρίνιο με τον Αλέσιο Λίσι να μην ανακοινώνει την αποστολή της ομάδας, αλλά με έναν και μοναδικό σκοπό: Να δώσει συνέχεια στις νίκες που πέτυχε στο τοπικό ντέρμπι με τον Άρη και στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, φτάνοντας τις τέσσερις σε πέντε αγώνες πρωταθλήματος.

Το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν δημοσιοποίησε τη λίστα με τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές –την ώρα που ο προπονητής του έτσι κι αλλιώς δεν συνηθίζει να αποκαλύπτει τα πλάνα του– κάνει ακόμη πιο δύσκολη την εκτίμηση για την πιθανή ενδεκάδα.

Μέχρι και την προπόνηση της Παρασκευής, ο 40χρονος τεχνικός δεν υπολόγιζε στους μακροχρόνια τραυματίες Μεϊτέ, Σαρρή, Τσάλοφ και Γιαννούλη που έκαναν θεραπεία, αλλά και στους Ντεσπόντοφ, Λουσέ και Χατζηδιάκο που ακολουθούσαν ατομικό πρόγραμμα.

Τα «σημάδια» του Περιστερίου και το...θεωρητικό πλάνο



Εκτός από το ιατρικό δελτίο της προχθεσινής προπόνησης, μόνο οι επιλογές που έγιναν στο μεσοβδόμαδο παιχνίδι Κυπέλλου μπορούν να δώσουν ορισμένες ενδείξεις. Με την προϋπόθεση, βέβαια, να μην έχει προκύψει κάποιο απρόοπτο πρόβλημα τραυματισμού, ικανό να ανατρέψει το αρχικό σχέδιο του Λίσι.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ έδωσε ανάσες σε αρκετούς από τους παίκτες που κέρδισαν την αναμέτρηση με τον Άρη. Άφησε στον πάγκο τους Μιχαηλίδη, Μπάμπα, Ζαφείρη, Ζίβκοβιτς, Πέλκα, Τάισον και Εντιαγιέ, ενώ ο Παβλένκα προληπτικά δεν ταξίδεψε καν στο Περιστέρι.

Λογικά, όλοι αυτοί οι «βασικοί» του αγώνα της περασμένης Κυριακής προορίζονται για το αρχικό σχήμα της σημερινής αναμέτρησης απέναντι στον Παναιτωλικό. Μαζί τους αναμένεται να είναι ο Κένι –που παραμένει βασικός και αναντικατάστατος–, ο Ντιέγκο Κόστα (τα χαρακτηριστικά του οποίου λείπουν από τους υπόλοιπους στόπερ) και ένας εκ των Γιάκιτς ή Ούγκρεσιτς, εκτός κι αν επιλεγεί στα χαφ ο Σανταμαρία.

Τα δοκιμασμένα δίδυμα και η σημασία της νίκης



Βέβαια, αυτό παραμένει ένα θεωρητικό σενάριο από τη στιγμή που δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για την αποστολή. Ωστόσο, περιλαμβάνει δίδυμα που έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα αποδοτικά: Το ζευγάρι Μιχαηλίδη και Ντιέγκο Κόστα στο κέντρο της άμυνας, όπως και τις πτέρυγες με τους Κένι - Ζίβκοβιτς δεξιά και Μπάμπα - Τάισον αριστερά.

Όπως και να έχει, και ανεξάρτητα από τα πρόσωπα της αρχικής ενδεκάδας, το βασικό ζητούμενο για τους ασπρόμαυρους είναι να συνεχίσουν την παράδοση νικών που έχουν χτίσει στο Αγρίνιο και να κλείσουν με ένα ακόμη τρίποντο αυτόν τον κομβικό κύκλο αγώνων πριν από τη διακοπή.

Διατηρώντας τη θέση τους ψηλά στη βαθμολογία και βγάζοντας εις πέρας ένα δύσκολο πρόγραμμα, ο Λίσι και οι παίκτες του θα εξασφαλίσουν τη μεγαλύτερη δυνατή ηρεμία για τις τρεις εβδομάδες που ακολουθούν χωρίς αγωνιστικές υποχρεώσεις. Έτσι, θα μπορέσουν να δουλέψουν στις προπονήσεις και να ευελπιστούν σε μια ακόμα καλύτερη συνέχεια σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.