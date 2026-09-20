Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα
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Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αποψινού (20/9) αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.
Με στόχο το δεύτερο σερί διπλό στη Superleague, ο ΠΑΟΚ επισκέπτεται απόψε (20/9, Live άπό το Gazzetta) την έδρα του Παναιτωλικού για την 5η αγωνιστική.
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θέλει το τρίποντο κόντρα στην εξαιρετική ομάδα του Αγρινίου, πριν έρθει η διακοπή των Εθνικών ομάδων.
Το ματς θα κάνει σέντρα στις 21:00 και θα μεταδοθεί απευθείας από το Magenta Sport 1 League.
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