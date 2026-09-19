Ο Ολυμπιακός έχει πλέον μία τριάδα στράικερ με κάθε δυνατό χαρακτηριστικό οι οποίοι θα δώσουν την σκληρή τους... μάχη για την ιεραρχία στην ομάδα.

Για δύο πράγματα ζει στο ποδόσφαιρο ένας σέντερ φορ. Για να βάζει όσα περισσότερα γκολ γίνεται και για να παίζει είτε βασικός είτε όσο παραπάνω μπορεί. Σε αυτήν την φάση ο Ολυμπιακός έχει πλέον μία διαφορετική σύνθεση στράικερ.

Από το Ελ Καμπί - Ταρέμι - Γιάρεμτσουκ βρισκόμαστε τώρα στο Μάριους - Γιάρεμτσουκ και Γκονζάλες και μένει να διαπιστωθεί ποιός θα εξελιχθεί ως ο Νο1 φορ των Πειραιωτών και ενώ θα γίνει γενικότερα μία δυνατή... μάχη.

Ο 23χρονος Γκονζάλες έχει μπει φορτσάτος στη σεζόν με 4 γκολ και 2 ασίστ σε 6 αγώνες. Έβαλε και το πρώτο του ευρωπαϊκό γκολ στο 2-1 με τη Γιαγκελόνια και κέρδισε και την πρώτη του κλήση στο Μεξικό. Το γεγονός ότι μεγάλα δίκτυα της χώρας του ήταν στην Ελλάδα για αυτόν για ένα διάστημα 3 εβδομάδων λέει πολλά και για το πώς βλέπουν το ταλέντο του στο Μεξικό.

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ από την άλλη ήταν ο παίκτης που χάρισε τη νίκη στους Ερυθρόλευκους με την κεφαλιά του και η κλάση του δεν αμφισβητείται. Ο 30χρονος διεθνής Ουκρανός φορ έχει 52 αγώνες με τον Ολυμπιακό με 15 γκολ και 5 ασίστ.

Υπάρχει φυσικά και ο διεθνής Αφρικανός Μάριους. Μεταγραφή που μαζί με τα μπόνους θα φτάσει στα 9 εκατ. ευρώ. Μία πολύ σοβαρή επένδυση από τους Πειραιώτες για έναν παίκτη με πολύ καλές συστάσεις και 44 γκολ σε 119 αγώνες με τη Σάμσουνσπορ. Βέβαια και η μεταγραφή του Γκονζάλες κόστισε ένα σοβαρό ποσό στον Ολυμπιακό (8.6 εκατ. ευρώ συν 2.5 εκατ. ευρώ ως μπόνους αλλά και 20% ως ποσοστό μεταπώλησης).

Οπότε με αυτά και με αυτά ο κόουτς Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θα έχει άλλη μία δυνατή αγωνιστική σπαζοκεφαλιά ως προς τον φετινό Ολυμπιακό. Και για το πώς θα ιεραρχήσει τους φορ τους αλλά και πώς θα δίνει τον χρόνο και πάντα ανάλογα και με την φόρμα του καθενός.