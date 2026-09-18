Συνέχεια στο... beef με Αθανασίου έδωσε ο Νικολακόπουλος στους Galacticos: «Νίκο, μην φέρεις πάλι μπισκοτάκια τη Δευτέρα! Μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις!»

Το δικό του μήνυμα στον Νίκο Αθανασίου εν όψει της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League έστειλε ο Κώστας Νικολακόπουλος, στην εκπομπή Galacticos by Elabet.

Απάντηση στο κέρασμα με μπισκότα του Νίκου Αθανασίου έδωσε ο Κώστας Νικολακόπουλος στους Galacticos by Elabet, στέλνοντας παράλληλα το δικό του μήνυμα εν όψει της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

«Το μόνο που δεν θέλω είναι να φέρεις μπισκοτάκια τη Δευτέρα! Κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις τώρα, αλλά τελοσπάντων!», είπε ο Κώστας Νικολακόπουλος και συμπλήρωσε: «Για να φέρεις μπισκοτάκια, θα πάει να πει ότι θα έχεις κερδίσει πέναλτι ή αποβολή».

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