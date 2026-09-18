Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο gazzetta την πρώτη εικόνα του για τους δύο νέους γκολκίπερ του Ολυμπιακού.

Είναι καλό να είναι ένας γκολκίπερ άνετος, αλλά ακόμη καλύτερο είναι να παίζει όσο το δυνατόν πιο συγκεντρωμένος. Ο Ορτέγα ξεκίνησε το πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, την Τετάρτη, και δεδομένα δεν είχε υψηλό βαθμό συγκέντρωσης. Κάτι που φάνηκε όχι μόνο στη λάθος πάσα του προς τα αριστερά, από την οποία άρχισε η φάση του 0-1, αλλά κι από άλλη απρόσεκτη μπαλιά του προς τα δεξιά, λίγα λεπτά νωρίτερα.

Στη συνέχεια του παιχνιδιού είναι αλήθεια ότι ο Γερμανός γκολκίπερ ήταν αλλιώς. Έκανε focus και μπορεί να μην υπήρξε ανάγκη να δοκιμαστεί όπως στις φάσεις του δοκαριού η, του γκολ των Πολωνών, όμως όποτε χρειάστηκε ήταν εκεί, είτε για να μπλοκάρει την μπάλα σε μία κεφαλιά και σε κάποιες σέντρες, πιο ψηλές και πιο χαμηλές, είτε για να βγει έγκαιρα και ψύχραιμα από την εστία του, είτε ακόμη και για να αποσοβήσει ένα κόρνερ υπέρ της Γιαγκελόνια.

Η εικόνα του Ορτέγα δηλαδή μετά το 0-1 ήταν αυτή που έπρεπε να είναι και πριν το 0-1, να το θέσω έτσι. Και δεν είναι ωραίο ένας έμπειρος γκολκίπερ να τρώει πρώτα ένα γκολ από ευθύνη του για να συγκεντρωθεί μετά στο παιχνίδι. Από έναν 34χρονο τερματοφύλακα που ήταν χρόνια στο πιο υψηλό επίπεδο (Μάντσεστερ Σίτι) δεν μπορείς να περιμένεις κάτι λιγότερο από focus 100%.

Τώρα, αναφορικά με τα δύο γκολ που έφαγε από τον ΟΦΗ και τη Γιαγκελόνια, μετά το μηδέν παθητικό που είχε με τον Ατρόμητο και τον Αστέρα, αυτό που μπορεί κάποιος να παρατηρήσει είναι πρώτον μία ομοιότητα στις φάσεις, με τα σουτ να γίνονται από αρκετά κοντά και ψηλά στην εστία και δεύτερον αφενός μεν να μην μπορείς να ρίξεις ευθύνη στον γκολκίπερ, αφετέρου δε να έχεις την αίσθηση ότι ίσως μπορούσε να αντιδράσει καλύτερα.

Διότι και στα δύο γκολ η μπάλα πάει ξεκάθαρα ψηλά, αλλά πάνω στον τερματοφύλακα, ο οποίος σε αμφότερες τις περιπτώσεις δεν έμεινε όρθιος για να διώξει έτσι την μπάλα και τα έφαγε γονατίζοντας. Είμαι δε βέβαιος ότι στη Γιαγκελόνια είχαν δει το γκολ του Κόντρο με τον ΟΦΗ και ο δικός τους παίκτης, ο Σμιτ, ακριβώς γι΄ αυτό το λόγο σούταρε με τον ίδιο τρόπο, ψηλά και στην ευθεία.

Ο Ορτέγα μας έδωσε μία εικόνα στα δύο πρώτα του 90λεπτα ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να τον εμπιστευθεί. Θα έλεγα ότι στα δύο τελευταία μας έβγαλε ένα ερωτηματικό, που ενίσχυσε την πρώτη αμφιβολία που μας είχε δημιουργηθεί από το γκολ της ισοφάρισης του Βόλου στο Πανθεσσαλικό. Τότε που η ευθύνη βάρυνε ξεκάθαρα τον Ρέτσο για το κακό του γύρισμα, ωστόσο δεν είχαμε δει και μεγάλη ταχύτητα αντίδρασης εκ μέρους του Γερμανού «άσου».

Σε εκείνο το παιχνίδι υπήρχε κι άλλη στιγμή που δεν είχε βγει γρήγορα από την εστία του, αλλά πρόλαβε, όμως η γενική εικόνα είναι ότι ναι μεν δεν φταίει για τα γκολ που δέχεται, αλλά και δεν κάνει το κάτι παραπάνω για να τα γλιτώσει. Κάτι που το περιμένεις από τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Σφαιρική άποψη δεν έχουμε και έχει μία σημασία κι ότι δεν έχει κάνει προετοιμασία. Η προσδοκία όπως κι αν έχει είναι για περισσότερα καλά πράγματα. Υποτίθεται, παρεμπιπτόντως, ότι ένα από τα πιο δυνατά σημεία του παιχνιδιού του, όπως ο ίδιος δήλωσε με το που ήρθε, είναι η ικανότητα του με την μπάλα στα πόδια κι ο Ολυμπιακός σε τέτοια φάση έφαγε γκολ στο Γιουρόπα Λιγκ.

Αν το πάρουμε ακόμη πιο γενικά, κι έχοντας δει και σε τέσσερα παιχνίδια τον Πόποβιτς, δύο ευρωπαϊκά και δύο Κυπέλλου, είναι ότι ο Ολυμπιακός σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν δεν φαίνεται να έχει βρει ακόμη την ασφάλεια που χρειάζεται σε αυτή την ευαίσθητη θέση, χωρίς όμως να είναι και δίκαιο να υποστηρίξεις ότι έχει πρόβλημα.

Ο Μαυροβούνιος είχε εξαιρετικές αποκρούσεις κόντρα στη ΝΕΚ Ναϊμέγκεν, σαφώς πιο δύσκολες απ΄ όσες έχει χρειαστεί να κάνει ο Ορτέγα, αλλά έχει και σοβαρά λάθη σε εξόδους είτε εντός, είτε εκτός περιοχής. Στο δε ματς Κυπέλλου, το 4-0 με τη Λάρισα, είχε δύο κακές αντιδράσεις που εκ τύχης δεν προκάλεσαν ένα γκολ κι ένα πέναλτι, ενώ στο 3-2 με τον Βόλο δεν είχε, όπως το είδα εγώ, ευθύνη στα γκολ, ωστόσο καλό δεν το λες όταν τρως δύο μέσα στο Καραϊσκάκη από τη συγκεκριμένη ομάδα.

Η ουσία είναι ότι θα πρέπει να δουλέψουν πολύ περισσότερο και οι δύο, κι ο Ορτέγα, που εξακολουθεί άλλωστε να μην μοιάζει fit, κι ο πιο άπειρος Πόποβιτς, και σε συνδυασμό με τη χημεία που θα προκύψει μέσα από τα παιχνίδια με τους αμυντικούς, να έρθουν σε καλύτερο σημείο.

Γιατί πολύ καλά στοιχεία ξεκάθαρα έχουν και οι δύο.

Άσχετο: Γρήγορος για άλλη μία φορά στην επιστροφή του από τραυματισμό ο Σιπιόνι, κατάφερε και προπονήθηκε κανονικά σήμερα, θέτοντας εαυτόν στη διάθεση του Ιμανόλ για το παιχνίδι με το Λεβαδειακό. Ο Αργεντίνος μάλιστα είναι παίκτης που θεωρητικά θα μπορούσε να δοκιμαστεί ως εναλλακτική στη θέση του Φρόϊλερ. Ίσως περισσότερο από τον Έσε, με βάση όσα ζητάει ο νέος προπονητής από τον αμυντικό χαφ. Ο Έσε μάλλον ταιριάζει και με τον Ιμανόλ πιο πολύ ως παρτενέρ του Φρόϊλερ, όπως ήταν παρτενέρ του Ντάνι Γκαρθία με τον Μεντιλίμπαρ.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Αν πιστέψουμε ρεπορτάζ από την Αφρική (panafricafootball), «το μέλλον του Μπρούνο στον Ολυμπιακό είναι αβέβαιο εν μέσω φημών για μεταγραφή αριστερού μπακ στην ομάδα του». Με την παραδοχή πάντως ότι, «η εύρεση κατάλληλου προορισμού για τον Νιγηριανό αμυντικό φαίνεται να αποδεικνύεται δύσκολη αυτή τη στιγμή».

ΦΩΤΟ http://www.intime.gr/phdsk/ rudius/lib/php/cpv.php? PHOTOCODE=5312243&POS=7&ARR= 5335680|5335668|5326130| 5312469|5312401|5312402| 5312305|5312243|5312675| 5312801|5312542|5312304|&

Την ίδια στιγμή μία πηγή στη Γερμανία (4-4-2) υποστηρίζει ότι έχει προταθεί στον Ολυμπιακό ο διεθνής (65 φορές) Πορτογάλος Ράφαελ Γκερέϊρο, που στα 32,5 χρόνια του έμεινε ελεύθερος τον περασμένο Μάϊο από την Μπάγερν Μονάχου, στην οποία είχε περίπου 25 συμμετοχές την περασμένη σεζόν.

Προς το παρόν, πάντως, από τον Ολυμπιακό δεν προκύπτει τίποτα σχετικό.

Και για το τέλος ένα ιμότζι