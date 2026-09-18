ΑΕΚ σε Ηλιόπουλο: «Συνέχισε να μας εμπνέεις πίστη και πάθος για την κορυφή»

Ο Μάριος Ηλιόπουλος έχει γενέθλια με την ΑΕΚ να στέλνει τις ευχές και το μήνυμά της στον διοικητικό ηγέτη του κλαμπ.

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος έχει σήμερα τα γενέθλιά του, με την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ μέσα από τα social media να του εύχεται τα καλύτερα.

«Να τα εκατοστήσεις πρόεδρε, συνέχισε να μας εμπνέεις την πίστη και το πάθος για την κορυφή», έγραψε η ΑΕΚ.