Ο διψήφιος αριθμός των συμβολαίων που λήγουν στον ΠΑΟΚ, οι τέσσερις κατηγορίες εκκρεμοτήτων και οι επαφές που ανοίγουν για την παραμονή των Ζίβκοβιτς και Μιχαηλίδη.

Ο ΠΑΟΚ έφτασε τις 11 συνολικά μεταγραφές στην καλοκαιρινή περίοδο. Οι μεταγραφές τελείωσαν, ωστόσο ο φόρτος εργασίας για τους επιτελείς του Δικέφαλου κάθε άλλο παρά μειώθηκε.

Από εδώ και πέρα έρχονται στο προσκήνιο τα συμβόλαια που λήγουν στο τέλος της σεζόν. Ο αριθμός τους έχει φτάσει σε διψήφιο επίπεδο και αφορά ακόμα και παίκτες πρώτης γραμμής.

Εκτός από τους τέσσερις ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν με δανεισμό –τους Μπάνζα, Εντιαγιέ, Γιάκιτς και Ντιέγκο Κόστα, με τις ρήτρες αγοράς τους να είναι δεδομένες– ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να πάρει αποφάσεις για άλλους 16 ποδοσφαιριστές. Ανάμεσά τους υπάρχουν και πρωτοκλασάτα ονόματα.

Οι κατηγορίες των συμβολαίων που λήγουν



Οι Ζίβκοβιτς, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Πέλκας και Καμαρά έχουν μπει στον τελευταίο χρόνο των συμβολαίων τους. Το ίδιο συμβαίνει και με τους μακροχρόνια τραυματίες Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ και Τσάλοφ.

Ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν οι νεαροί Τσοπούρογλου, Μπέρδος και Κοσίδης, ενώ ειδική κατηγορία συνιστούν οι τρεις τερματοφύλακες: Παβλένκα, Μοναστηρλής και Μπαλωμένος.

Μαζί με αυτούς, σε εκκρεμότητα θα είναι το επόμενο καλοκαίρι και το μέλλον των Τάισον και Σανταμαρία, οι οποίοι έχουν υπογράψει μονοετή συμβόλαια.

Οι πρώτες επαφές με Ζίβκοβιτς και Μιχαηλίδη



Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, θεωρητικά το καλοκαίρι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να δημιουργήσει μια νέα ομάδα από την αρχή. Ωστόσο, οι επιτελείς του Δικέφαλου δεν μπορούν να περιμένουν μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου για να ξεκινήσουν συζητήσεις.

Αυτές αναμένεται να αρχίσουν σύντομα. Οι πρώτοι που θα κληθούν να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι ο Άντριγια Ζίβκοβιτς και ο Γιάννης Μιχαηλίδης.

Κάποιες διερευνητικές επαφές έχουν ήδη γίνει, δείχνοντας ότι υπάρχει διάθεση και από την ομάδα και από τους ποδοσφαιριστές να συνεχίσουν τη συνεργασία τους. Βέβαια, θα πρέπει να συμφωνηθούν και οι οικονομικοί όροι των νέων συμβολαίων.

Οι σημαιοφόροι της Τούμπας



Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, Άντριγια Ζίβκοβιτς, διανύει την έβδομη σεζόν του με τα ασπρόμαυρα και έχει ήδη καταγράψει ιστορικές πρωτιές. Είναι ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες ευρωπαϊκές συμμετοχές στην ιστορία της ομάδας, αλλά και αυτός που έχει μοιράσει τις περισσότερες ασίστ στους συμπαίκτες του (71). Ο Σέρβος ακολουθεί τον δρόμο του Βιεϊρίνια, έχοντας δεθεί με τον Δικέφαλο και έχοντας δημιουργήσει οικογένεια στη Θεσσαλονίκη.

Από την άλλη πλευρά, ο Γιάννης Μιχαηλίδης βρίσκεται εδώ και μία δεκαετία στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Υπήρξε αρχηγός στα τμήματα υποδομής, στα οποία εντάχθηκε σε ηλικία 16 ετών, και ήδη καταγράφει 162 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα.

Ο «Μίχα» ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στην Τούμπα, πέρασε δυσκολίες και πλέον θεωρείται ένας στυλοβάτης στην άμυνα της ομάδας.

Είναι, λοιπόν, λογικό ο ΠΑΟΚ να θέλει να κρατήσει και τον Ζίβκοβιτς και τον Μιχαηλίδη, όπως και οι δύο ποδοσφαιριστές επιθυμούν να παραμείνουν. Αυτό που απομένει είναι να βρεθεί «κοινός τόπος» στο οικονομικό σκέλος, ώστε να συνεχίσουν στην Τούμπα και τα επόμενα χρόνια.