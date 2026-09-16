Ο Ολυμπιακός έχει αναλύσει την πολωνική ομάδα, γνωρίζει τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της και στον Ρέντη θεωρούν ότι η πίεση, οι γρήγορες μεταβάσεις και η επίθεση στους χώρους μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Γράφει ο Αλέξης Βιρβίλης.

Αρκεί να μην δώσει χώρους στους παίκτες της Γιαγκελόνια που είναι... φωτιά στις αντεπιθέσεις. Στον Ρέντη έχουν κάνει την απαιτούμενη προεργασία για τη Γιαγκελόνια. Ο Ολυμπιακός γνωρίζει ότι απέναντί του δεν θα βρει μία ομάδα που θα περιοριστεί σε παθητικό ρόλο, αλλά έναν αντίπαλο με συγκεκριμένη αγωνιστική φιλοσοφία, ένταση και διάθεση να διεκδικήσει το παιχνίδι. Αυτό, άλλωστε, είναι και το βασικό στοιχείο που έχουν κρατήσει οι «ερυθρόλευκοι» από την ανάλυση της πολωνικής ομάδας.

Η Γιαγκελόνια είναι μία ομάδα που θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Δεν περιμένει απλώς πίσω από την μπάλα, αλλά προσπαθεί να πιέσει ψηλά, να κλέψει μπάλες και να επιτεθεί γρήγορα. Δεν ξέρει βέβαια κανείς αν θα επιλέξει στον απόλυτο βαθμό τον συγκεκριμένο τρόπο και στο Καραϊσκάκη. Εντούτοις, στον Ολυμπιακό θεωρούν ότι αυτό το στυλ ποδοσφαίρου των Πολωνών ναι μεν μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα εφόσον δεν είναι προσεκτικός στην κυκλοφορία, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αποτελέσει και την αφετηρία για να χτυπηθούν οι αδυναμίες της.

Το μεγάλο «κλειδί» για τους Πειραιώτες είναι οι χώροι που αφήνει η Γιαγκελόνια όταν ανεβάζει τις γραμμές της. Η πολωνική ομάδα συχνά παίζει με αρκετά ψηλά την αμυντική γραμμή και, όταν η πίεσή της δεν αποδώσει, μπορεί να αφήσει μέτρα στην πλάτη της. Εννοείται ότι ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει να κάνει το δικό του παιχνίδι. Δεν πρόκειται να δώσει την μπάλα στους Πολωνούς. Θα κοιτάξει με υπομονή να χτίσει επιθέσεις από πίσω. Το αν θα τα καταφέρει είναι άλλο θέμα.

Παράλληλα, στον Ρέντη έχουν σταθεί ιδιαίτερα στην αμυντική της συμπεριφορά. Δεν είναι τυχαίο ότι η Γιαγκελόνια έχει δεχθεί γκολ στα 10 από τα 11 επίσημα παιχνίδια που έχει δώσει φέτος. Το στοιχείο αυτό δεν περνά απαρατήρητο από το τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού, που γνωρίζει ότι η πολωνική ομάδα μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα μπροστά, αλλά ταυτόχρονα δίνει δικαιώματα στα μετόπισθεν.

Και εδώ βρίσκεται μία από τις βασικές αντιφάσεις της Γιαγκελόνια. Μπορεί να σκοράρει με συνέπεια (όπως έχει δεχτεί γκολ στα 10 από τα 11 ματς, έτσι έχει σκοράρει κιόλας στα 10 από τα 11 φετινά παιχνίδια!), έχει επιθετική αυτοπεποίθηση και διαθέτει παίκτες που μπορούν να εκμεταλλευτούν έναν ανοργάνωτο αντίπαλο, αλλά δεν έχει την ίδια σταθερότητα όταν καλείται να αμυνθεί για μεγάλα διαστήματα.

Στον Ολυμπιακό θέλουν να αποφύγουν το λάθος να της δώσουν τη δυνατότητα να παίξει στο transition, γιατί εκεί οι Πολωνοί μπορούν να γίνουν ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Η πρόκριση επί της Ρέιντζερς αποτελεί για τη Γιαγκελόνια σημαντική παρακαταθήκη. Το 2-1 στην Πολωνία και το 1-1 στη Γλασκώβη απέδειξαν ότι η ομάδα του Άντριαν Σιεμιένιετς μπορεί να σταθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να διαχειριστεί παιχνίδια υψηλών απαιτήσεων. Γι’ αυτό και στον Ολυμπιακό δεν υπάρχει καμία διάθεση υποτίμησης. Αντιθέτως, η συγκεκριμένη πρόκριση θεωρείται απόδειξη ότι ο αντίπαλος χρειάζεται μεγάλη προσοχή.

Την ίδια στιγμή, όμως, οι «ερυθρόλευκοι» βλέπουν και ακόμη μία εικόνα. Η Γιαγκελόνια προέρχεται από ήττα 2-0 από τη Βίσλα Κρακοβίας και στο πρωτάθλημα βρίσκεται στην 9η θέση, με 11 γκολ υπέρ και 10 κατά. Η εικόνα αυτή ενισχύει την άποψη ότι πρόκειται για μία ομάδα με επιθετικές αρετές, αλλά και εμφανείς αμυντικές αδυναμίες.

Το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό είναι να επιβάλει από νωρίς τον δικό του ρυθμό.

Στον Ρέντη γνωρίζουν ότι αν οι «ερυθρόλευκοι» κυκλοφορήσουν σωστά την μπάλα, πιέσουν αποτελεσματικά και εκμεταλλευτούν τους χώρους που θα παρουσιαστούν, μπορούν να βάλουν τη Γιαγκελόνια σε δύσκολη θέση. Παράλληλα, απαιτείται μεγάλη προσοχή στις αντεπιθέσεις της, καθώς ένα λάθος μπορεί να δώσει στους Πολωνούς το παιχνίδι που θέλουν. Με λίγα λόγια, στον Ολυμπιακό δεν βλέπουν τη Γιαγκελόνια ως έναν εύκολο αντίπαλο. Τη θεωρούν μία ομάδα που έχει ποιότητα και θάρρος, αλλά αφήνει χώρους και παρουσιάζει αμυντικές αδυναμίες. Και η αποστολή των Πειραιωτών είναι ξεκάθαρη: να εκμεταλλευτούν ακριβώς αυτά τα σημεία, να κρατήσουν μακριά από την περιοχή τους τα δυνατά στοιχεία των Πολωνών και να κάνουν το πρώτο βήμα προς τη νίκη στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League.