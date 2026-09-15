Το απίστευτο ρεκόρ τζίρου στις μεταγραφές και η «επιείκεια» των οπαδών που θέλουν κούπες

Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για τα απίστευτα εφετινά ποσά στο πάρε - δώσε των τεσσάρων διεκδικητών του τίτλου και για τις παράλογες απαιτήσεις για ομάδες με αναρίθμητες αλλαγές και καινούριους προπονητές.

Μεταγραφές ήταν και τέλειωσαν με την αγορά του Μάριους Μουαντιλματζί από το Τσαντ που θα φορέσει τα ερυθρόλευκα. Ηταν αυτή η τελευταία άραγε, ή μήπως όχι ακόμα; Εχουμε μπροστά μας 15 μέρες, συνεπώς με την... τρέλα που επικρατεί εφέτος, ας μην αποκλείσουμε 100% το ενδεχόμενο απόκτησης κάποιου ελεύθερου από τους τέσσερις «μεγάλους». Αλλωστε αυτό το καλοκαίρι δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ για τον απίστευτο τζίρο του στο ελληνικό ποδόσφαιρο!

Οι «τέσσερις» έδωσαν (ή δεσμεύτηκαν να δώσουν για την ακρίβεια) συνολικά 158 εκατ. Ευρώ και πήραν (ή θα πάρουν) 120 εκατ. Ευρώ, διότι ήταν και το καλοκαίρι τεράστιων πωλήσεων: Κωσταντέλιας, Τζολάκης, Μουζακίτης, Πινέδα, Aντρέ Λουίς, Κοστίνια...

Εχουμε και λέμε...

Ο Ολυμπιακός έκανε 17 μεταγραφές! Απίστευτο! Εδωσε το τεράστιο ποσό των 74 εκατ. Ευρώ, αλλά πήρε και 78 εκατ. Ευρώ καθώς έβαλε χρήματα στο ταμείο και από Ταρέμι, Μπιανκόν, Στρεφέτσα, Ορτέγκα.

Ο Παναθηναϊκός έκανε 13 μεταγραφές δίνοντας 47 εκατ. Ευρώ για αγορές και δανεισμούς. Και πήρε μόλις 4 εκατ. Ευρώ από Τσέριν και Σφιντέρσκι. Πέρυσι είχε κάνει τις μεγάλες πωλήσεις του με Ιωαννίδη, Βαγιαννίδη και Μαξίμοβιτς...

Ο ΠΑΟΚ έκανε ντεμαράζ τις τελευταίες μέρες και έφτασε στις 11 μεταγραφές δαπανώντας 17 εκατ. Ευρώ, αλλά θα βάλει στο ταμείο του 29 εκατ. Ευρώ από τις πωλήσεις του Ντέλια και του Σάντσες.

Η ΑΕΚ που είχε τον πιο δυνατό «κορμό» από την περυσινή σεζόν (αλλά είναι και η μοναδική που παίζει στο υψηλότατο επίπεδο της League Phase του Champions League) έκανε οκτώ μεταγραφές αντί 20 εκατ. Ευρώ και θα πάρει 9 εκατ. Ευρώ, τα περισσότερα από την πώληση του Ορμπελίν Πινέδα στη Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα.

Τα ρεκόρ και οι απαιτήσεις από την... ΑΕΚ

Ρεκόρ τζίρου, ρεκόρ αγορών, ρεκόρ πωλήσεων από τους «4» συνολικά! Μα πώς μπορούμε να περιμένουμε από τους τρεις εκ των τεσσάρων ποδοσφαιρική ταυτότητα όμορφο ποδόσφαιρο, παραγωγικότητα, αμυντική συνοχή, όλα αυτά μαζί με τόσες αλλαγές; Ελα ντε!

Στην πραγματικότητα, λοιπόν, από τη μοναδική από την οποία πρέπει να υπάρχουν σ΄ αυτό το χρονικό σημείο τέτοιου είδους απαιτήσεις, είναι η ΑΕΚ, η οποία έχει αναλλοίωτη αμυντική και επιθετική γραμμή και σχεδόν ολοκαίνουρια μεσαία γραμμή με εξαίρεση τον παικταρά Ραζβάν Μαρίν που είναι ο μοναδικός «παραμένοντας» από τους περυσινούς βασικούς στην αρχική ενδεκάδα της. Αν συνυπολογιστεί το διόλου... ασήμαντο γεγονός της μοναδικότητας του Νίκολιτς που είναι ο μοναδικός προπονητής που συνεχίζει από πέρυσι στην πρωταθλήτρια, αντιλαμβάνεται ο καθένας πόσο μεγάλη είναι η διαφορά της Ενωσης από τους υπόλοιπους σ' αυτό το πεδίο.

Ο Παναθηναϊκός βοηθήθηκε από τα προκριματικά του Conference League

Κάπως καλύτερη από την κατάσταση του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ είναι του Παναθηναϊκού. Αλλαξε 7-8 «βασικούς», αναμόρφωσε όλη τη μεσαία γραμμή του, αλλά τα... δραματικά προκριματικά του Conference League βοήθησαν τον Τζέικομπ Νίστρουπ να σχηματίσει γρήγορα εικόνα για όλους τους παίκτες και οι επιτυχίες με τις τρεις σερί προκρίσεις και τις τέσσερις νίκες στο πρωτάθλημα βοήθησαν το Τριφύλλι να πάρει τα πάνω του, να συσπειρωθεί, να βρει ενθουσιασμό, έξτρα κίνητρα από νωρίς και θετική αύρα. Διότι το παν σε ομάδες με τόσες αλλαγές όσες έχει εφέτος ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, είναι τα καλά αποτελέσματα! Αυτά χρειάζεται μια ομάδα με τόσο μεγάλες δομικές αλλαγές, ειδικά, μάλιστα, όταν οι δυο εξ' αυρώμ έχουν πάρει διαζύγιο από τους πιο επιτυχημένους προπονητές στην ιστορία τους, τον Λουτσέσκου και τον Μεντιλίμπαρ!

Τα μεγάλα σοκ και τα μεγάλα βάσανα για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ

Πώς θα ορθοποδήσει ο Ολυμπιακός μετά από την κάκιστη εκκίνηση σε Ευρώπη και πρωτάθλημα, μόνο εκείνος το ξέρει. Εχει περάσει από πολύ πιο δύσκολα, όμως η συνθήκη είναι ιδιαίτερη: πρώτα το σοκ με τον Ελ Καμπί, μετά η απόλυση Μεντιλίμπαρ! Ο νέος προπονητής του είναι ο πιο νέος του πρωταθλήματος, έχει τους περισσότερους καινούριους παίκτες στο ρόστερ του και εργάζεται στην ομάδα με τη μεγαλύτερη πίεση, η οποία πολλαπλασιάζεται μετά από μια πλήρως αποτυχημένη σεζόν στις εγχώριες διοργανώσεις, παρά τις καταπληκτικές εμφανίσεις της ομάδας στο Τσάμπιονς Λιγκ (πλην της περυσινής πρεμιέρας με την Πάφο).

Οσο για τον ΠΑΟΚ; Δυο τα σοκ και στον Δικέφαλο. Με τον προπονητή και με τον καλύτερο παίκτη του, όπως συνέβη και στον Ολυμπιακό! Επίσης προερχόμενος από πλήρως αποτυχημένη σεζόν σε Πρωτάθλημα/Κύπελλο, αλλά με λιγότερες αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα και με προπονητή ο οποίος πήρε την ομάδα από την πρώτη μέρα προετοιμασίας και πλέον η γνώση του για το ρόστερ είναι σαφώς πιο βαθιά από του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.

Η αλλαγή από πέρυσι στα play offs και η βιασύνη για τίτλο

Οι διεκδικούμενοι βαθμοί πλέον στα play offs δεν είναι... 30 (με έξι ομάδες), αλλά μόλις 18 (με τέσσερις ομάδες), συνεπώς κάθε (χαμένος) βαθμός εναντίον των «μικρομεσαίων» μετράει «βαριά»! Σε κάποιες άλλες χώρες, ουδείς λογικός φίλαθλος θα είχε απαίτηση από την ομάδα του να πάρει τον τίτλο εφέτος με τόσες διαφοροποιήσεις στο ρόστερ και στον πάγκο, πλην της ΑΕΚ βεβαίως. Ομως στην Ελλάδα έτσι έχουμε... μάθει το ποδόσφαιρο, βιαζόμαστε! Εχουμε δείξει όμως και σε ορισμένες σεζόν (Ολυμπιακός στην πρώτη του Μαρτίνς και του «Μέντι», Παναθηναϊκός με Ιβάν, ΠΑΟΚ με Λουτσέσκου, ΑΕΚ στη δεύτερη με Αλμέιδα) ότι αν ο οπαδός βλέπει κάτι βελτιούμενο και ωραίο, δεν θα τρελαθεί αν μείνει χωρίς πρωτάθλημα.



Για να δούμε εφέτος ποιοι θα είναι... επιεικείς με τις ομάδες τους και ποιοι όχι τελικά. Διότι την κούπα πάντα μόνο ένας τη σηκώνει...