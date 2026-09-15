Η Κηφισιά ανακοίνωσε πως η Tutu Deals είναι ο χορηγός ονοματοδοσίας του κλαμπ, το οποίο πλέον θα αποκαλείται Kifisia FC Tutu Deals, σε μια ιδιαίτερα σημαντική συνεργασία για τις δυο πλευρές.

Η Tutu Deals είναι την τρέχουσα σεζόν ο μεγάλος χορηγός της Κηφισιάς και πλέον η συνεργασία των δυο πλευρών πήγε στο επόμενο βήμα. Η ψηφιακή πλατφόρμα αγοράς και πώλησης οχημάτων αποτελεί τον χορηγό ονοματοδοσίας του κλαμπ των Βορείων Προαστίων.

Πλέον ο σύλλογος της Αττικής θα αποκαλείται Kifisia FC Tutu Deals, με τις δυο πλευρές να διευρύνουν σημαντικά τη συνεργασία τους.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η Tutu Deals χορηγός ονοματοδοσίας της ΠΑΕ Κηφισιά!

Η Tutu Deals είναι από σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, ο χορηγός ονοματοδοσίας της ΠΑΕ Κηφισιά, η οποία πλέον θα αποκαλείται 𝗞𝗶𝗳𝗶𝘀𝗶𝗮 𝗙𝗖 𝗧𝘂𝘁𝘂 𝗗𝗲𝗮𝗹𝘀.

Η Tutu Deals εντάχθηκε φέτος στο γκρουπ των μεγάλων υποστηρικτών της ΠΑΕ Κηφισιά, ως ο Grand Sponsor για το 2026/27. Πλέον όμως, η συνεργασία των δύο πλευρών γιγαντώνεται.

Ο Διευθυντής Πωλήσεων της Tutu Deals, Θανάσης Θάνος, ανέφερε χαρακτηριστικά για τη διεύρυνση της συνεργασίας με την ΠΑΕ Κηφισιά: “Είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που KIFISIA FC και TUTU DEALS θα συμπορευτούν την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, με όραμα και με στόχο την επίτευξη σπουδαίων επιτυχιών”.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η TUTU DEALS

Η Tutu Deals είναι μια καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα (start-up) αγοράς και πώλησης οχημάτων, η οποία από την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου έρχεται να κάνει τη διαδικασία αγοραπωλησίας οχημάτων πιο απλή, διαφανή και ασφαλή για όλους.

Μέσα από ένα ολοκληρωμένο online περιβάλλον, οι αγοραστές αποκτούν πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό οχημάτων, με δυνατότητα συμμετοχής σε Live Deals ή άμεσης αγοράς μέσω Buy Now, ενώ οι πωλητές μπορούν να διαθέσουν το όχημά τους εύκολα, με ασφάλεια και οργάνωση σε ένα ευρύ κοινό υποψήφιων αγοραστών.

Η Tutu Deals αναλαμβάνει και υποστηρίζει όλα τα στάδια της αγοραπωλησίας, από τον πιστοποιημένο τεχνικό έλεγχο, την 360° φωτογράφιση και την παρουσίαση του οχήματος, μέχρι την ασφαλή πληρωμή, τη μεταβίβαση και την παράδοση, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία αγοράς και πώλησης οχήματος. Στόχος της Tutu Deals είναι να φέρει έναν νέο, ψηφιακό και αξιόπιστο τρόπο συναλλαγής στην ελληνική αγορά, συνδυάζοντας τεχνολογία, διαφάνεια και εξυπηρέτηση σε κάθε στάδιο».