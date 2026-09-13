Ο Βισέντε Ταμπόρδα μετά το γκολ αποχώρησε τραυματίας.

Ο Βισέντε Ταμπόρδα μετά το γκολ για το 1-0 του Παναθηναϊκού κόντρα στον Παναιτωλικό, ένιωσε ενοχλήσεις. Έτσι κρίθηκε σκόπιμο από τον Τζέικομπ Νίστρουπ κι αφού συνεννοήθηκε με τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό, ν' αντικατασταθεί.

Στο 20' τη θέση του Ταμπόρδα πήρε ο Λιβάι Γκαρσία. Ο Ταμπόρδα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, έχει ενοχλήσεις στο προσαγωγό. Τη Δευτέρα θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς και το χρονικό διάστημα αποκατάστασης.

Το βίντεο με την αλλαγή του Ταμπόρδα