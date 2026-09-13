Ο Βισέντε Ταμπόρδα σκόραρε για το 1-0 του Παναθηναϊκού κόντρα στον Παναιτωλικό, σε ασίστ του Σαντίνο Αντίνο.

Η υπεροχή του Παναθηναϊκού στο ματς με τον Παναιτωλικό καρποφόρησε στο 14'.

Ο Σαντίνο Αντίνο από αριστερά έκανε γλυκιά σέντρα με το δεξί, ο Βισέντε Ταμπόρδα, όπως και στο ματς με τον ΠΑΟΚ, κινήθηκε ως κρυφός φορ και με κεφαλιά και πάλι (εκτός από τον Δικέφαλο σκόραρε με τον ίδιο τρόπο και με τη Νίκη Βόλου στο Κύπελλο) νίκησε τον Κουτσερένκο για το 1-0.

Το γκολ τουι Ταμπόρδα